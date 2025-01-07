8點檔男星昔「被邱軍歌聲打動」　見他撞死運將嘆：不勝唏噓

記者王靖淳／綜合報導

歌手邱軍最近爆出去年年底開車撞死計程車司機後肇逃，期間不只連唱3場跨年還參與節目錄影，2天後才到案。今（7）日他遭基隆地檢署傳喚出庭，稍早檢方訊後向法院聲請羈押禁見。為此，八點檔男星安定亞在臉書發文評論此事，同時也曬出一段邱軍去年參加活動的影片，表示當時被他的唱功打動，如今對方撞死人也讓他感嘆：「令人不勝唏噓。」

▲邱軍撞死運將。（圖／翻攝自Facebook／邱軍Kui）

安定亞在文中回憶去年於高雄平安宴活動中，首次聽到邱軍現場演唱時的驚艷感受。他透露，邱軍當時演唱的歌曲〈運轉人生〉旋律深植腦海，該曲不僅是電視劇《華麗計程車行》的插曲，也曾榮登KTV台語點播冠軍，堪稱一首傳唱度極高的作品。安定亞表示，邱軍唱出了計程車司機的心聲，與戲劇中小人物奮鬥故事相互呼應，感動無數觀眾。

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然而，安定亞對於邱軍最近捲入肇事逃逸案件的消息深感惋惜。他指出，邱軍疑似在年前酒後駕車，導致基隆2名計程車司機1死1傷的悲劇，事件曝光後震驚社會。為此，安定亞感慨說道：「原本人生星途因運將運轉起來之際，卻也因酒駕撞死運將戛然而止，令人不勝唏噓。」

▲安定亞發文談邱軍。（圖／翻攝自Facebook／安定亞）

據了解，邱軍到案後，面對警方追問肇事車輛的下落時，他坦承因車輛右前方有撞擊損毀，已將車送往修理廠。至於是否涉及酒駕及是否知情撞到人，他否認喝酒，並聲稱「不知道有撞到人。」基隆地檢署今（7）日下午召開偵查庭，傳喚邱軍到庭說明。下午2時50分，邱軍身穿全黑服裝現身基隆地檢署。面對媒體接連詢問「是否會向家屬道歉？」以及「是否曾酒後駕車？」等問題，他始終保持沉默，低頭未作回應，訊後遭聲押禁見。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。