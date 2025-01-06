梓梓身體出狀況「緊急掛病號」！　虛弱喊：藥吃完更嚴重

記者王靖淳／綜合報導

夢想家啦啦隊Formosa Sexy隊長梓梓（董梓甯）平時會透過社群記錄應援日常，私下不吝嗇與粉絲互動，不料今（6）日卻在IG限動PO出一張憔悴自拍照，透露自己生病掛病號，「上週看一個根本沒好，藥吃完還更嚴重。」內容曝光後，掀起粉絲討論及關注。

▲梓梓。（圖／翻攝自Instagram／t40533）

照片中，梓梓頭上戴著一頂淺棕色的燈芯絨棒球帽，她將一頭長髮披散在肩膀兩側，搭配一副金色小耳環，臉上戴著深灰色口罩，只露出一雙眼睛，眼神似乎透著一絲疲憊，表情顯得有些無奈，符合她在照片中提到就醫等待過久的情緒。她低頭稍微側臉自拍，背景應該是醫院或診所內部的牆壁與天花板，整體氣氛平靜且略帶些許倦怠。

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▲梓梓掛病號。（圖／翻攝自Instagram／t40533）

梓梓表示自己一早掛號後「08：20到現在都還沒換我」，無奈地表示現在似乎「全世界都感冒」，感受到就醫人潮的壓力，也讓她感嘆疫情過後，病患看診的需求仍然很高。梓梓透露上週曾看診，但用完藥後病情不只沒有好轉，反而有加重的趨勢，讓她不得不再次掛號求診。為此，她直言：「藥吃完還更嚴重」，語氣中帶著疲憊與無奈，限動內容曝光後，引發粉絲擔憂。