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毛弟服飾被嫌太貴　王子出面闢謠坦承年營業額破億元

記者葉文正／台北報導

股王「大立光」2023年宣布進軍美業，成立大立健康美麗事業並開放加盟，旗下《大立美》主理人王子今天與「立刻美」代言人粿粿出席宣布好消息，王子透露自己經營的5個副業，營業額達到上億元，還爆料粿粿直播太認真，竟然因此拿到代言，可說是標準的吸金機器。

▲▼粿粿(左)與王子邱勝翊(右)出席品牌《立刻美》上市記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲粿粿(左)與王子邱勝翊(右)出席品牌《立刻美》上市記者會。（圖／記者李毓康攝）

不過王子的副業更多，除了大立美外，副業真的很多，也透露今年員工平均有兩到三個月年終，讓團隊主管去看績效派發，也有很多聯名，就看員工各自營業額，目前大概四到五個副業，跟去年整體差不多，他也抱弟弟邱宇辰的料：「我弟品牌衣服去年真的大爆發，我的總營業額大概上億元，但成本也很高，是好的成長，我自己品牌則有遞減，現在我沒有出衣服，主力放在弟弟的品牌上。」

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▲▼粿粿(左)與王子邱勝翊(右)出席品牌《立刻美》上市記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲粿粿(左)與王子邱勝翊是合作夥伴。（圖／記者李毓康攝）

而毛弟的衣服有被消費者投訴賣太貴，王子也闢謠：「某網站品質比我們差，但是賣比我們便宜，我們都是用真皮材料不同，這種東西是一分錢一分貨。」他也表示，將在台視《紅白》跟弟弟一起排歌曲跟舞蹈，有組曲串燒，也會在紅白首唱新歌。王子笑說：「現在大家想要拿我們較勁，但我們是良性競爭，兩人的歌迷共存，也因為靠他，我副業營業額有增加。」還爆料弟應該要發比較多年終，因為今年一年收入抵前十年。

▲▼王子邱勝翊出席品牌《立刻美》上市記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲王子邱勝翊副業營業額上億元。（圖／記者李毓康攝）

王子也提到，跟大立美合作很久了，從2020年至今，合作很久，先電動牙刷，每年都有千萬元的獲利，很榮幸請到粿粿，幫忙做美甲直播，粿粿人特別好，突然邀約她，她一下飛機就趕來直播，感覺她好像代言人一樣，大立光老闆就決定請她當代言人。

粿粿則說是發自內心直播，而且跟王子很多工作都一起，連車子也換一樣，自己常常都會變成客服。被問到是否升二胎，粿粿則說女兒真的很乖，如果生第二個會壓縮時間，只生一個還可以常常出去玩一下，怕生兩個就沒時間。小時候很擔心，小時候發現有聽損的問題，但她現在開始學講話，一切都很正常，但王子會強迫女兒叫他帥哥，被叫帥哥他就很滿足。

王子也被問到棒棒堂團員敖犬紅包包3600元的狀況，尤其敖犬又是開保時捷共兩個人在五星級飯店，王子笑說當初就是有講好，第一個結婚大家要包十萬，第二個要包八萬元，敖犬絕對記得清清楚楚，但他也沒有愧疚，「我們已不在意了，後來他有請吃飯，那頓飯大概一萬元左右，能把現金領出來也算是有心。」

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