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沈小婷上月才中斷Kep1er活動　宣佈「到期不續約」掰了3年大陸東家

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓女團Kep1er大陸成員沈小婷在2022年出道，因精緻外貌和出色舞技受到喜愛。她12月突然暫停團體活動，回到大陸工作，引發不小的討論，不過在2025新年第一天，她宣佈與大陸經紀公司結束合作，不再續約，未來規劃備受關注。

▲▼沈小婷上月才中斷Kep1er活動　宣佈「不續約」掰了陸東家。（圖／翻攝自微博／-沈小婷-）

▲沈小婷在2022年以Kep1er身份出道。（圖／翻攝自微博／-沈小婷-）

沈小婷表示，自己從懵懂的大學生轉變為娛樂行業從業者，這一路上不停地摸索和學習，並且始終盡全力對待每一份工作，「因為承載著粉絲們無盡的愛意，也因為不想辜負每一場演出，不願意懈怠每一個舞臺，那些起初覺得難以承受的困難，也都一個個克服了，就這樣一點點把『可能』變成了現實。」

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沈小婷也透露，自己與經紀公司TOPCLASS娛樂的合作已經結束，「感謝TOPCLASS 娛樂，感謝這一路上支持並幫助我的每一個人，也感謝不放棄的自己。最重要的是，感謝我的粉絲們，在我最艱難的時刻，給了我最大的力量。」不過，她對於下一步動向則尚未做出具體的說明。

▲▼沈小婷上月才中斷Kep1er活動　宣佈「不續約」掰了陸東家。（圖／翻攝自微博／-沈小婷-）

▲沈小婷宣佈與大陸經紀公司結束合作關係。（圖／翻攝自微博／-沈小婷-）

此前，Kep1er在7月以七人之姿續約，成為史上第一組續約成功的限定團。然而，Kep1er經紀公司KLAP娛樂在去年12月突然宣佈沈小婷暫停團體活動，並回到大陸進行個人活動，讓不少粉絲感到詫異，但也有人認為她若想回國發展，就不會選擇續團體約。

▲▼Kep1er將登上下白。（圖／台視提供）

▲Kep1er 5日將來台參加《2025超級巨星紅白藝能大賞》。（圖／台視提供）

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