直擊／張惠妹大巨蛋...蕭敬騰也來了！　預告明年「有機會唱回台灣」

記者蔡琛儀／台北報導

天后張惠妹（阿妹）今（29日）在台北大巨蛋舉辦第四場演唱會，今天包括奧運金牌國手林郁婷、蕭敬騰夫妻、梁詠琪、魏如昀、美麗本人、李伯恩、高爾宣、葛仲珊、李千娜和黃尚禾夫妻都到場欣賞。

▲蕭敬騰來看張惠妹大巨蛋演唱會。（圖／記者周宸亘攝）

蕭敬騰和經紀人老婆Summer一起到場，他表示之前好友周杰倫開唱因有工作在身，因此這次自己是第一次到大巨蛋，今年也有巡演在跑的他，被問到是否明年也有機會可以唱回台灣，笑說：「有機會有機會。」Summer則說目前場地都在申請當中。

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▲▼林郁婷今天也來看阿妹。（圖／記者周宸亘攝）

林郁婷笑說之前之前都沒搶到票，「我大部分的歌基本都想聽，有隨時準備好要跳起來了。」她打趣說自己在打拳的律動上很不錯，但跳舞應該不行。上次她和李洋一起來看周杰倫演唱會，這次則獨自到場，「我的搭檔今天有任務，只好我自己來。」

▲梁詠琪排練跨年之餘抽空來朝聖阿妹演唱會。（圖／記者周宸亘攝）

而梁詠琪今年將參加台北跨年演唱會，提前先來台彩排，笑說好幸運剛好遇到阿妹開唱，因此迫不及待就來看了，「當然希望可以感受大巨蛋的氛圍，看看有沒有機會可以在這麼大的場地演出。」笑說很想一直跟著唱，但因為下週有跨年演出，還是要壓抑自己不能太興奮。近日台北氣溫頗低，怕冷的梁詠琪也不忘祈禱跨年當天演出不要太冷，「當然要穿大衣，還是有短裙，不能包太緊不然不好看。」

▼高爾宣和芮德、黃尚禾和李千娜、阿達和李伯恩、葛仲珊、HUSH來看阿妹演唱會。（圖／記者周宸亘攝）