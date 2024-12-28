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尼克在越南被偷手機！警察懶理「自己飆車定位追犯人」竟真抓到賊

記者劉宛欣／綜合報導

YouTuber「這群人」成員尼克和香港老婆Ashly共同經營YouTube頻道，兩人經常透過影片記錄夫妻日常，28日他更新了新影片，內容是小倆口一起到越南旅遊的vlog，然而旅途期間卻發生手機被偷的插曲，兩人報警卻依然求助無門，最後靠著計程車司機的幫助以及手機定位，成功追到了小偷，拿回手機。

▲尼克手機被偷。（圖／翻攝YouTube／尼克&ASHLY）

▲尼克在越南手機被偷了。（圖／翻攝YouTube／尼克&ASHLY）

尼克在不知情的狀況下手機被扒手拿走，兩人緊急向會越南文的朋友求助，透過Ashly的手機可以看到尼克的手機被偷後正在高速移動，之後他們向當地警察局以及駐越南的台灣大使館求助，都被告知無法給予協助，也委婉地表示這種情況下，手機找回來的機率很低，但他們不願放棄，自己叫計程車靠著定位追趕，過程約為一個多小時。

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▲尼克手機被偷。（圖／翻攝YouTube／尼克&ASHLY）

▲找朋友幫忙溝通報警都沒有用。（圖／翻攝YouTube／尼克&ASHLY）

中途尼克一度想放棄，氣餒地表示「我覺得如果再追不到就算了，本來就很多人活得不容易，如果這個手機可以讓他活得好一點的話，我就當做個好事」，一旁Ashly聽了馬上反駁「我願意做好事，但我不願意用這種方式，這樣不對，有點難過，難過的不是手機不見，而是這個世界不善良」，尼克則安撫「還是有善良的人，妳看司機就很願意幫助我們」。

▲尼克手機被偷。（圖／翻攝YouTube／尼克&ASHLY）

▲尼克手機被偷。（圖／翻攝YouTube／尼克&ASHLY）

▲台灣大使館也委婉表示無法提供幫助。（圖／翻攝YouTube／尼克&ASHLY）

沒想到，最後靠著定位真的找到了兩名騎著機車的小偷，Ashly一見到他們馬上就態度堅定地要求對方交還手機，小偷們最初疑似還想裝傻，所幸最後還是成功拿回手機，然而拿回手機後就又發現螢幕、背板都被摔裂開，最後回飯店充電還發現手機孔進水無法充電。夫妻倆為了感謝計程車司機，不忘多加1千多塊的小費表達感激。

▲尼克手機被偷。（圖／翻攝YouTube／尼克&ASHLY）

▲最後真的抓到小偷。（圖／翻攝YouTube／尼克&ASHLY）

▲尼克手機被偷。（圖／翻攝YouTube／尼克&ASHLY）

▲手機被破壞。（圖／翻攝YouTube／尼克&ASHLY）

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