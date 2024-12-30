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小孟老師／12月30日星座運勢　巨蟹別憋心事「工作會順利」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：求才門路增多
感情：彼此扶持直前
財運：謹慎資金投資
幸運色：淡藍色
貴人：金牛
小人：巨蟹

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雙子座

工作：技能有望提升
感情：心情患得患失
財運：瞭解資本市場
幸運色：藍色
貴人：水瓶
小人：獅子

天秤座

工作：切中問題要害
感情：成為對方依靠
財運：加強趨勢分析
幸運色：白色
貴人：雙子
小人：天蠍

【土象星座】

魔羯座

工作：順利擺脫混亂
感情：拿出確定保證
財運：控制降低成本
幸運色：金色
貴人：雙魚
小人：射手

金牛座

工作：職場效益提升
感情：散發個人魅力
財運：看準投資行情
幸運色：亮紅色
貴人：牡羊
小人：處女

處女座

工作：找到理想目標
感情：幸福甜蜜圍繞
財運：獲得意外錢財
幸運色：亮紅色
貴人：天秤
小人：金牛

【水象星座】

巨蟹座

工作：工作氣氛愉快
感情：完整呈現情緒
財運：提高獲利盈利
幸運色：粉紅色
貴人：處女
小人：雙魚

天蠍座

工作：求職順便錄取
感情：共同共創成長
財運：提升專業學習
幸運色：金色
貴人：射手
小人：天秤

雙魚座

工作：客戶溝通良好
感情：可以自由自在
財運：加強現金監管
幸運色：藍色
貴人：巨蟹
小人：雙子

【火象星座】

牡羊座

工作：聰明靈活工作
感情：保持順其自然
財運：避免股票虧損
幸運色：紫色
貴人：獅子
小人：魔羯

獅子座

工作：抱持耐心和諧
感情：問題可以解決
財運：規避不明風險
幸運色：黃色
貴人：天蠍
小人：牡羊

射手座

工作：抱持進步動力
感情：祈求好運降臨
財運：把握大勢發展
幸運色：黑色
貴人：魔羯
小人：水瓶

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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