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歷時3年！檢察官不再上訴　亞歷鮑德溫誤殺事件終落幕

今年7月亞歷鮑德溫（左）與妻子希拉瑞亞（右）一起出席新墨西哥州法院，聆聽法官做出判決。（東方IC）

圖文／鏡週刊

2021年發生於電影《Rust》拍攝現場的槍擊事件，造成該片攝影指導哈里娜哈欽斯（Halyna Hutchins）中彈死亡，開槍擊發的演員亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）也面臨後續的法律責任調查，如今負責該案的檢察官決定不再針對非自願過失殺人罪名提起上訴，象徵整起事件終於落幕。

今年7月，承審此案的法官做出過失殺人罪名不成立，但檢察官依然可以提起上訴，不過隨著美國時間12月23日的上訴期限到來，檢察官最終決定不再上訴，意味亞歷鮑德溫無須面對牢獄之災。他的律師表示，「今天做出不上訴的決定，正如同代表他的律師從一開始就說的，這是一場無法言喻的悲劇，亞歷本人並未犯罪，新墨西哥州的法治依然完好無損。」

事件發生於2021年10月，當時在新墨西哥州開鏡的《Rust》，亞歷鮑德溫手上的道具槍擊發，打中了哈里娜哈欽斯，送醫急救後就不幸身亡，該片導演喬蘇沙（Joel Souza）也受傷，所幸並無大礙。對此亞歷鮑德溫表示，他沒有扣動扳機，也不知道手槍裡有實彈。

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該片負責保管道具槍枝的軍械士，事發當時年僅24歲的漢娜古鐵雷斯瑞德（Hannah Gutierrez-Reed），已經被以過失殺人罪名起訴，但她堅持不認罪，最後陪審團做出判決、罪名成立，判處18個月刑期。

但本起事件的相關民事訴訟依然於加州與新墨西哥州進行，亞歷鮑德溫還無法全身而退，而他已經計畫於2025年與妻子、孩子一起推出真人秀節目。

電影《Rust》之後恢復拍攝工作，但是改到蒙大拿州的黃石電影拍攝牧場（Yellowstone Film Ranch）進行作業，並且受邀於11月舉行的波蘭電影藝術國際影展進行世界首映。然而片中設定於西部片時空的背景，加上有不少揮舞槍枝的畫面，很難讓人無法聯想到戲外的這起悲劇。遭到槍擊身亡的哈里娜哈欽斯母親，在電影放映前透過律師發表聲明，表示亞歷鮑德溫從來沒有對她道歉過，也反對電影《Rust》發行上映，因為各種行銷手段只不過是利用這起悲劇賺錢，好讓亞歷鮑德溫等人從中獲利。 


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