結婚25年！利菁自爆2年沒性生活　老公示愛「寧願吃西瓜」：還有什麼好玩

記者孟育民／台北報導

由「犀利天后利菁」與「荒謬大師沈玉琳」攜手主持《后宮歐買尬》，今（25日）節目開棚，恰巧被問到六月和李易爆成為婚變。利菁、沈玉琳各自都結婚數十年，分享婚姻之道，不過利菁自爆已經2年沒跟老公愛愛，寧願選擇吃西瓜，笑說：「好累哦，最近迷上西瓜已經1、2年了，我就不想說謊，25年了還有什麼好玩的。」

▲▼利菁、沈玉琳《后宮歐買尬》開棚。（圖／記者謝婷婷攝）



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沈玉琳和芽芽結婚超過10年，他認為夫妻感情一定要經營，「因為濃情會轉淡，要讓淡中帶有一點激情。生活久而久之會隨便，隨便久了就會吵架，我有一天說能不能回到初心，不要用命令的，我自己改變，另一半也會改變。」更說以前老婆很崇拜自己，都喜歡聽他彈吉他，現在已經會嫌他吵，「人不能一直活在過去，你要在不同時間展現不同的價值。」

▲利菁、沈玉琳分享夫妻經營之道。（圖／記者謝婷婷攝）



另外，利菁和老公結婚25年，以前生氣老公還會在賣場下跪道歉，現在已經不可能，「婚姻之道就是睜一隻眼，閉一隻眼，然後再想看看，如果不要他，也不可能找到第2個春天，除非花錢！」她突自爆2年沒性生活：「我老公最近都會問我，要吃西瓜還是愛愛，我都不選擇愛愛，因為吃西瓜輕鬆，而且都他切！」