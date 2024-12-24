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依依離婚1年認暈船曖昧對象！　男方撩人技巧超高超「後續發展曝光」

記者孟育民／台北報導

雙胞胎女星依依去年和前夫史丹利離婚，日前錄製中天綜合台《小明星大跟班》，聊到「再撐一下！最後一波水逆就過了，2025好運總該輪到我了吧」，自爆沒能和曖昧對象有好結果：「離婚後，我覺得自己不太適合在短期內交往新對象，可是就有一個男生要追我，每天傳早安午安晚安之外，每隔3小時就會拍照給我，跟我說他在哪裡，我身體不舒服，他也會送東西過來。」

▲▼哈孝遠。（圖／中天綜合台提供）

▲依依遇到一位男生追求。（圖／中天綜合台提供）

依依透露對方也超會撩人：「有一次他說『我今天想看妳，給我15分鐘就好』，我上車後，他先拿了外套給我穿，然後就眼睛看著我，還翻著我的手看，我有點暈船。」但男方卻在依依悸動時突然消失：「我知道他有在看我的限動，所以我會故意每3、5個小時就發一次，但有天他一整天都沒看，突然就斷聯了，我每天都在想他到底怎麼了，我快3個禮拜以上沒有出門、沒有吃過正餐，都在查星座、心理學，想知道他到底在想什麼。」

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▲▼雙胞胎依依。（圖／翻攝自Instagram／twins_ee_）

▲依依暈船但對方消失。（圖／翻攝自Instagram／twins_ee_）

另外，單身10年的李明川今年也沒能脫單：「活動上有個工作人員，我覺得他很厲害，因為他跟我對內容時，廠商、硬體、賣場每個人都來找他，對他口氣還非常差，但他非常有禮貌，也應對得很好，我已經很久沒有一見鍾情的感覺。」私下兩人也有密切互動：「他一樣會傳早安午安晚安，也會傳跟朋友出去的照片給我，但因為我們都忙，大概3個多月，我們都沒有見面。」

▲▼哈孝遠。（圖／中天綜合台提供）

▲李明川已經單身10年。（圖／中天綜合台提供）

但李明川覺得對方拒絕他的理由也很瞎：「每次我想要放棄時，他就會出現，最後我想問個清楚說『我們到底要不要發展看看』？結果他說『我覺得我們年紀差太多了』，可是他一開始就知道我們差28歲啊！」

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依依, 離婚, 李明川

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