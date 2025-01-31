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2025年神作漫改劇來襲！　《再婚皇后》《全知讀者視角》等5部快收片單

記者劉宛欣／綜合報導

南韓近10年以來網路漫畫崛起，影視圈也跟進這股風潮，紛紛將漫畫改編成劇與電影，熱門作品包含《與神同行》、《地獄公使》、《殭屍校園》、《SWEET HOME》等，每年漫改劇與電影如雨後春筍般出現，以下便盤點預計於2025年推出的漫畫改編作品，提供給廣大觀眾收藏等待！

《全知讀者視角》

電影《全知讀者視角》由李敏鎬和安孝燮兩位男神主演，去年在釜山國際影展首度曝光宣傳海報。該作改編自同名人氣網路小說的奇幻大片，自宣布開拍以來一直保持低調，隨著此次海報釋出，立刻引發韓網熱烈討論，原作粉絲對電影充滿期待。

▲2025年神作漫改劇來襲！《再婚皇后》《全知讀者視角》等5部快收片單。（圖／翻攝自海報、IG）

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▲《全知讀者視角》。（圖／翻攝自海報）

《全知讀者視角》原作為韓國作家sing N song於2018年創作的網路小說，結合科學、宗教、神話及遊戲等多重元素，小說在全球累積數百萬粉絲，更於南韓突破億次點擊率。故事圍繞主角金獨子展開，他因熱愛閱讀末日小說《在滅亡的世界中存活的三種方法》而意外進入虛構世界，成為唯一知曉故事結局的人，並與小說主角劉眾赫攜手對抗末日危機，展開一場刺激的冒險旅程。

電影耗資300億韓元（67.6億台幣）拍攝，讓人相當期待將如何打造出小說中的奇幻世界。李敏鎬在片中飾演擁有強大戰鬥力與領袖氣質的劉眾赫，而安孝燮則飾演對末日小說情節瞭若指掌的平凡上班族金獨子。宣傳海報中，兩人在廢墟中的帥氣形象幾乎完美還原原作封面，令粉絲驚呼連連。

卡司陣容中，除兩大主演的男神外，還邀請了BLACKPINK Jisoo、Nana、蔡秀彬、申承浩等人氣明星加盟，該片主體拍攝於2023年12月5日正式開始，已經於2024年5月底殺青。

《再婚皇后》

《再婚皇后》以扣人心弦的宮廷愛恨糾葛和魔幻元素吸引大批死忠讀者，故事講述東大帝國皇帝索本修與皇后娜菲爾的政治聯姻因情婦菈絲塔的介入陷入混亂，娜菲爾不爭寵，反而選擇霸氣離婚，另嫁西王國王儲海因里。隨著確定翻拍成真人韓劇，角色人選一經公布便掀起熱烈討論。

▲2025年神作漫改劇來襲！《再婚皇后》《全知讀者視角》等5部快收片單。（圖／翻攝自海報、IG）

▲《再婚皇后》有望由申敏兒、李鐘碩出演。（圖／翻攝自申敏兒、李鐘碩IG）

劇中作為完美皇后範本的娜菲爾，傳出有望由「浪漫喜劇女王」申敏兒（新慜娥）挑大樑出演。申敏兒以往擅長詮釋清新溫暖的角色，此次轉戰氣場全開的皇后形象，挑戰全新戲路，引發影迷高度期待，申敏兒能否將角色魅力完整呈現，成為關注焦點。西王國王儲海因里則有望由李鍾碩擔任，作品中該角對皇后一見鍾情，希望她能成為自己的皇后，兩人因相同的志向與理念結婚。

《我奪走了公爵的初夜》

《我奪走了公爵的初夜》將由徐玄與玉澤演攜手主演，帶來一段奇幻穿越與愛情交織的故事。劇情圍繞女主角（徐玄飾）意外穿越到小說世界，成為不知名的配角。在準備安靜享受貴族生活時，卻因陰錯陽差與小說中的霸道男主角（玉澤演飾）發生了一夜情，兩人因此展開了一場跨越時代的浪漫愛情旅程。

▲2025年神作漫改劇來襲！《再婚皇后》《全知讀者視角》等5部快收片單。（圖／翻攝自海報、IG）

▲《我奪走了公爵的初夜》由徐玄與玉澤演攜手主演。（圖／翻攝自徐玄、玉澤演IG）

相較原作漫畫的歐洲宮廷背景，劇版將故事設定改為具有朝鮮時代古裝元素的舞台，讓書迷相當期待同樣的角色設定如何在全新時空中激盪出新火花。原作自網路小說開始連載後，便迅速受到廣大讀者追捧，後改編為漫畫更是以精美畫風與甜蜜情節圈粉無數，評論一片熱烈。

《流氓讀書會》

《流氓讀書會》講述一位只想專心讀書卻擁有打架天賦的少年尹載民，進入問題重重的高中後，如何組建「學習小組」並捍衛夥伴的故事。該劇結合校園生活、動作元素與青春成長，既搞笑又熱血，令人期待。劇情圍繞尹載民這個「隱藏怪力宅男」，以及他和小組成員如何面對挑戰，呈現一段甜中帶虐的成長旅程。

▲2025年神作漫改劇來襲！《再婚皇后》《全知讀者視角》等5部快收片單。（圖／翻攝自海報、IG）

▲《流氓讀書會》。（圖／翻攝自劇照黃敏炫IG）

黃旼炫在劇中飾演「學習小組」的隊長尹載民，這名角色雖然成績普通，卻立志努力考上大學。他外表端正斯文，但當朋友陷入危險時，會爆發驚人的戰鬥力，是一名戰鬥天才與讀書狂的結合體。該劇預計在1月播出，目前確切時間未定。

《親愛的X》

《親愛的X》主演由金裕貞、金永大、金度勳及李烈音等實力派演員等擔任。該作劇情描述一位「戴著面具的女人」與「試圖拯救她的男人」之間的糾結情感。金裕貞在劇中飾演大韓民國頂級女演員白雅珍，擁有傲人美貌與高超的心靈操縱能力，但在成功的背後，隱藏著被童年傷痛所塑造的殘酷本性。一向以甜美形象著稱的她挑戰「惡女」角色，不少觀眾都抱持高度期待。

▲2025年神作漫改劇來襲！《再婚皇后》《全知讀者視角》等5部快收片單。（圖／翻攝自海報、IG）

▲《親愛的X》。（圖／翻攝自金裕貞、金永大IG）

而金永大則飾演忠於愛情的尹俊書，一生守護在白雅珍身邊的他，是她唯一的避風港，也是她致命的弱點。此外，金度勳澤將詮釋盲目支持白雅珍的幫手金載五，而李烈音則飾演陷入單戀的頂級明星Lena，人物設定都充滿戲劇張力。

2025年神作漫改劇來襲！《再婚皇后》《全知讀者視角》等5部快收片單

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