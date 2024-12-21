4代女團隊長合體！　Karina、安兪真「特別表演」掀粉絲狂喜

記者張筱涵／綜合報導

《2024 SBS歌謠大戰》將於12月25日在仁川Inspire Arena盛大舉行，aespa隊長Karina與IVE隊長安兪真確定攜手呈現特別舞台，這場「四代女團」的跨團合作引發粉絲高度期待。

▲安兪真和Karina將帶來合作舞台。（圖／翻攝自Instagram／_yujin_an、katarinabluu）



Karina與安兪真不僅是各自團體的隊長，兩人曾共同挑戰aespa〈Drama〉舞蹈，展現絕佳默契。本次，她們在年末盛典再度合作，不僅象徵兩大人氣女團的友好互動，也為此次歌謠大戰增添亮點。Karina所屬的aespa今年以〈Supernova〉、〈Armageddon〉、〈Whiplash〉等多首歌曲席捲樂壇，其中〈Supernova〉更刷新韓國音樂榜單最長冠軍紀錄，並連續斬獲多個大獎，成績斐然。

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安兪真除了特別舞台外，還將第4次擔任《SBS歌謠大戰》的主持人，自2022年起便以穩健的主持能力深受觀眾好評，她所屬的IVE也在今年完成了19個國家、28座城市的世界巡演，吸引超過42萬名觀眾，並以精湛表演屢獲盛讚。IVE當天將帶來特別舞台，為年末的K-pop盛典再添壓軸驚喜。