雪碧酸林襄：想起《影后》史艾瑪！　挺黃小柔PO文談佔位風波

記者王靖淳／綜合報導

啦啦隊女孩林襄被女星黃小柔發文點名搭火車佔位，隨著風波延燒多日，不少人都在社群表達對此事的看法，就連有「情色教主」封號的雪碧（方祺媛）也忍不住在臉書發文：「尊重禮貌不代表年紀輩份的問題，是個人修養和會不會做人比較重要！想起了《影后》的史艾瑪。」

▲雪碧發文談林襄佔位風波。（圖／翻攝自Facebook）

針對最近林襄被黃小柔爆料私下沒禮貌、搭火車出外景還搶前輩座位等情況，雪碧強調「尊重與禮貌並非年紀或輩分的問題，而是個人修養和做人態度的體現。」她指出，黃小柔在事件中已明確說出答案，並非有意蹭新聞，反而是給對方台階下，但網友依然不斷攻擊，讓她不禁感慨：「給了還是罵。」

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▲林襄、穎樂曾與黃小柔、Vicky一起搭火車出外景。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大Mr.Player）

雪碧在文章中提到，林襄在表面上給外界的形象或許是「有禮貌的妹妹」，但她認為這樣的行為更像是「看人下菜碟」，甚至想起台劇《影后》中表裡不一的角色「史艾瑪」。她以此提醒，真正的尊重與禮貌應該是發自內心，而不是因人而異的表現。貼文曝光後，吸引網友朝聖表達看法，不少人紛紛表示認同。