謠言傷女神！新垣結衣「消失廣告代言榜」業界揭2原因…日網繼續挺

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星新垣結衣螢幕形象親切低調，長年穩居廣告代言排行榜高位，然而今年12月3日發表的「2024年藝人廣告代言數排行榜」，她的名字完全消失，令不少圈內人大感驚訝。日媒進而分析女神的影響力逐漸下滑，但日網則力挺女神轉型。

▲新垣結衣消失廣告代言排行榜，日媒分析與2原因有關。（圖／翻攝自X）

據日媒《日刊現代》分析，新垣結衣2021年擁有9家廣告代言排行第9，與綾瀨遙並列，接著2022年也持續維持9個代言數，也是排在第9名，到2023年時，川口春奈獲得21家代言奪冠，而她獲得8家代言排行落至第18名。而今年她的廣告代言減少到6家。

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廣告業界人士分析，新垣結衣近年的演藝事業缺乏亮眼的突破，是造成影響力下降的主要原因。她2023年唯一參與的電視劇演出是《風間公親-教場0-》，加上近年主演的電影票房成績也不盡理想，在日本6月上映的《異國日記》票房不到2億日幣（約台幣4206萬元），11月上映的《（非）一般欲望》同樣未能突破3億日幣 （約台幣6310萬元）。而新垣結衣2021年宣布獨立經營演藝事業，所選擇的作品似乎不太迎合大眾對「新垣結衣=甜美形象」的期待，被日媒認為事業呈現出一種迷茫狀態。

此外，新垣結衣與老公星野源5月無端遭爆料網紅「滝沢ガレソ」影射文牽連，日網一夜瘋傳婚變，她破例在老公主持的深夜電台節目親自發聲澄清，事後爆料網紅也刪文道歉。有廣告界人士表示「任何負面消息都有可能削弱藝人的好感度，對代言生涯造成致命打擊」。

日網則持相反看法，回顧新垣結衣的代言數，4年來則是9家、8家、6家的變化數字差不多，網友說「與其說是人氣下滑，倒不如說是她主動在調整工作量，（純屬個人感覺）感覺她可能正在進行備孕」、「也有可能她只是選擇放慢步調，調整節奏，享受較為悠閒的工作模式」、「或許大家期待新垣結衣繼續演出像《月薪新娘》那樣的明朗角色，但我個人認為她在《（非）一般欲望》的陰鬱角色也非常適合她。演員的價值不應該只由票房成績來評判，希望新垣結衣能嘗試更多樣化的角色，展現更多面的演技魅力」。