劉詩詩最賺公司被起底！創辦人吳奇隆…香港上市3年「蒸發294億」

記者陳芊秀／綜合報導

男星吳奇隆與大陸明星妻子劉詩詩的婚姻現況，因爆料網紅「王大發」一句「已經離了」再度掀起各界關注。其中兩人關聯公司「江蘇稻草熊文化傳媒有限公司」已經註銷，原本他是董事長，妻子持有股份。而劉詩詩投資持股20%的「稻草熊影業」，在影視圈相當著名，該公司創辦人是吳奇隆。

▲劉詩詩持股20%的「稻草熊影業」在業界製作無數戲劇聞名，過去陸媒報導稱吳奇隆是創辦人。（圖／翻攝自微博）

陸媒早年曾報導，吳奇隆2003年創辦北京稻草熊影視文化公司，後來又有一家衍生公司「江蘇稻草熊影業」，主要負責影視製作發行，推出無數人氣戲劇，今年就有包括《四海重明》、《大夢歸離》等。而他雖然是創始人，但沒有持股，創業夥伴劉小楓目前是公司執行長。公司以「稻草熊娛樂」於2021年在香港掛牌上市，上市首日，稻草熊娛樂股價大漲，首日漲幅超過83%，股價達到每股10.8港幣，公司市值一度高達71.6億港幣（約台幣300億元）。

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▲「稻草熊影業」曾製作吳奇隆演出的戲劇。（圖／翻攝自微博）

▲劉詩詩「稻草熊影業」投資持股20%，陸媒曾稱公司執行長是吳奇隆創業夥伴，日後在香港掛牌上市。（圖／翻攝自微博）



但好景不常，自2022年開始，受到影視行業整體環境的影響，股價一路下滑，截至昨日（18）收盤，稻草熊娛樂股價僅為每股0.57港幣，公司總市值縮水至4.02億港幣（約台幣16億元），較上市首日市值蒸發近70億港幣（約台幣294億元）。

▲「稻草熊娛樂」香港掛牌上市3年，股價一路跌，公司市值蒸發近70億港幣（約台幣294億元）。（圖／翻攝自網路）

吳奇隆的「北京稻草熊」在2018年已改名「北京馥寶嘉影視」。他過去主演多部陸劇，近年則鮮少拍戲，轉往綜藝節目發展，但曾以個人名義投資過網路劇《最食人間煙火色》，戲劇頗受好評。他相關聯的3家公司，沒有出現「北京馥寶嘉影視」，且目前只剩一家「鎮江愛電智慧能源有限公司」，在公司擔任董事。

▲吳奇隆名下公司剩下一家。（圖／翻攝自微博）