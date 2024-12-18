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陳傑憲「手放辣妻胸前」沙發2互動閃炸！綺綺：難得獨處 居家照超美

記者潘慧中／綜合報導

台灣在世界棒球賽12強拿下冠軍後，陳傑憲憑藉卓越球技、寵妻愛家的形象，擄獲不少人的心，老婆綺綺（Hailey）、前啦啦隊女神也因此備受關注。尤其是綺綺18日難得PO出與老公的獨處照，甜蜜指數破表！

▲▼陳傑憲,綺綺。（圖／翻攝自Instagram／haileychennn）

▲綺綺難得放閃陳傑憲。（圖／翻攝自Instagram／haileychennn）

照片中，可以看到綺綺放下一頭長髮，疊穿黑色和白色背心，相當映襯她的白皙膚色，下半身搭配灰色長褲，居家打扮休閒又率性。陳傑憲則是穿著黑色背心和淺灰色短褲，愜意地躺在沙發上。

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▲▼陳傑憲,綺綺。（圖／翻攝自Instagram／haileychennn）

▲▼綺綺和陳傑憲的互動超甜蜜。（圖／翻攝自Instagram／haileychennn）

▲▼陳傑憲,綺綺。（圖／翻攝自Instagram／haileychennn）

陳傑憲將手臂放在綺綺的胸前，老婆露出了幸福微笑一起自拍；不只這樣，小倆口一起窩在沙發時，綺綺一邊勾著陳傑憲的手臂，一邊將臉頰貼在老公的手上，「難得與老公在家的悠閒時光」，互動超甜蜜！

▲▼陳傑憲,綺綺。（圖／翻攝自Instagram／haileychennn）

▲▼陳傑憲難得能和綺綺在家放鬆追劇。（圖／翻攝自Instagram／haileychennn）

▲▼陳傑憲,綺綺。（圖／翻攝自Instagram／haileychennn）

對此，綺綺有感而發地說，自從當媽媽以後就很少有獨處的時間，只能趁小孩睡覺時放鬆，「唯一讓我最能放鬆的就是和老公一起待在家享受追劇、互相討論劇情」，顯見和陳傑憲的好感情。

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