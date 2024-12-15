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歐陽妮妮看周杰倫「胎動差點生出來」　王子認跟陳傑憲早有私交！

記者黃庠棻／台北報導

男星王子（邱勝翊）出道多年，近期與男團「Lollipop棒棒堂」合體，拍攝實境秀《來吧！哪裡怕》，又主演舞台劇《男言之隱》，代言活動也邀約不斷，行程滿檔。今（15）日現身台北信義區參加一日店長活動，高人氣的他吸引大批粉絲到現場響應，百貨公司一樓被擠得水洩不通。

▲王子（邱勝翊）。（圖／記者呂佳賢攝）

▲王子（邱勝翊）。（圖／記者呂佳賢攝）

▲王子出席一日店長活動。（圖／記者呂佳賢攝）

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王子日前跟弟弟邱宇辰還有好友歐陽娜娜一起去朝聖周杰倫在台北大巨蛋的最後一場演唱會，由於女方已經進入懷孕後期，他被問到在看演唱會的過程中，有沒有發生難忘的事，他興奮地爆料「妮妮看周杰倫差點生出來，有感受到胎動」。

▲▼周杰倫大巨蛋演唱會day4到場藝人，丫頭，王子，歐陽妮妮，毛弟邱宇辰。（圖／記者周宸亘攝）

▲丫頭、王子、歐陽妮妮、邱宇辰一起朝聖周杰倫演唱會。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，王子談到好友歐陽妮妮已進入懷孕後期，笑說肚子裡的寶寶很幸福，還沒出生就在周杰倫演唱會上一次聽到天王、天后、天團的歌聲，更透露自己準備要送對方生產禮物，大方公開會是小孩的「汽車座椅」，還不忘自己的一日店長身份，加碼說道「還會送上可愛的熊娃娃一起」。

▲▼陳傑憲和老婆綺綺。（圖／翻攝陳傑憲IG）

▲陳傑憲夫妻曬出跟王子的合照。（圖／翻攝陳傑憲IG）

此外，王子在看周杰倫演唱會時也與「台灣隊長」陳傑憲合體熱唱，他透露雙方之前就有私交，大約在5、6年前他曾到台南幫統一獅開球，當時兩人就已經結下緣份，這次更是看同一場演唱會，自己在錄製嗨唱的影片時，陳傑憲也主動入鏡，私底下也有不少對話交流。

▲▼周杰倫大巨蛋演唱會day4到場藝人，陳傑憲。（圖／記者周宸亘攝）

▲王子曝跟陳傑憲早有私交。（圖／記者周宸亘攝）

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王子, 邱勝翊, 陳傑憲, 歐陽妮妮

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