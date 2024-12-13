點閱率每次都被帥兒超越　張清芳說話了！

記者蔡琛儀／台北報導

張清芳2024上半年經歷「TimeLESS」高雄場演唱會、推出藍光BD，到夏季首度挑戰音樂實境節目《我們的歌》，再到10月份重返台北小巨蛋舉辦花見特別安可場，以及8張過往經典專輯再度實體上架，都引起觀眾熱烈迴響。在12月，張清芳將所有感動及感謝匯集成歲末虔敬單曲〈無價至寶〉，希望再一次見證內心的無盡喜悅。

▲▼張清芳此次演唱會多次和17歲帥兒同台。（圖／環球提供、上引娛樂提供）

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張清芳表示，2024年對她來說確實是一個精彩的一年，她回歸小巨蛋挑戰四面台、與兒子同台演出獲得了很大的迴響，她表示只要有兒子的點閱率都是超過她個人的，「這點也讓我感到驕傲，原本是我要送他的畢業禮物，反而變成他送了我一個驚喜，進而受到大家的好奇跟肯定，讓兒子的出現為演出加分。」。

而她參加實境音樂節目的過程對她來說新鮮又有成就感，也讓她感到驚訝，因為大家對她在華語歌壇中的發展歷程仍然了解得很清楚。

▲張清芳歲末年終之際推出新歌〈無價至寶〉。（圖／環球提供）

張清芳出道40周年，坦言每次演唱會結束，她都深深感到唱一場就少一場，希望把最美好的呈現給歌迷朋友們，因此她希望透過歌聲持續為自己的信仰做見證，每一場演唱會，都會安排演唱聖歌的段落。明年張清芳將陸續安排新的海外演出，她也預告將有慈善代言方面的新計劃。