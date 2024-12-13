「跟劉真同病」51歲Paul親吐近況！　與小17歲妻互動曝光：已交代遺言

記者黃皓瑋／綜合報導

現年51歲的藝人Paul（朱柏仰），去年在健康檢查中發現4.6公分大的主動脈瘤，並意外得知自己的心臟天生少一片瓣膜，被醫師告知與已故藝人劉真的病況類似。他日前在節目中更新病況，也自曝為了以防萬一，已經提早寫完遺言，並把自己的密碼、私房錢藏匿處等，都先告訴小17歲的嬌妻咪咪。

▲Paul自曝已經事先把密碼、私房錢位置告訴咪咪。（圖／翻攝自Facebook／Paul與咪咪的朱式會社）



Paul近期在《新聞挖挖哇》中談起自己的病況，他回憶1年多前檢查出患有「升主動脈瘤」，並發現心臟少了一片瓣膜，較容易造成動脈狹窄。不過醫師判斷4.6公分大的腫瘤沒有立即危險，且心臟手術有其風險，考量到他還年輕、健康檢查數據良好，建議他延後開刀，因此目前就透過吃藥減緩惡化，並定期追蹤。

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▲Paul上節目透露近況。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇！）



Paul坦言剛得知消息時，一度不敢向老婆開口，直到某次與女兒互動時，想到萬一發生憾事，家中會頓失經濟支柱，也擔心若留下後遺症，會連累老婆、女兒，一時間難忍悲傷，才讓咪咪發現異狀。他也分享生病後的生活轉變，除了勤做有氧運動，也放棄以前愛吃紅肉的飲食習慣，改以海鮮、蔬菜等為主，讓他笑稱感覺身體狀況比以前更好了。