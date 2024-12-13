記者張筱涵／綜合報導

韓國音源平台Melon公布2024年度數據，IU、林英雄和aespa都有歌曲創下亮眼表現，值得一提的是，虛擬男團PLAVE的專輯也刷新了紀錄。

▲IU年初推出專輯《The Winning》擁好成績。（圖／翻攝自Instagram）



Melon年度數據揭曉：IU、林英雄與aespa成音源榜3大主角

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Melon於12日公佈2024年1月1日至11月12日的數據分析，IU的〈Love Wins All〉獲得約19萬次「讚」，成為最受喜愛的歌曲；林英雄則以累積超過19億次串流播放，成為年度串流冠軍。此外，aespa的〈Supernova〉創下Melon周榜冠軍15週的紀錄，展現非凡實力。

▲IU〈Love Wins All〉獲19萬7039人按讚。（圖／翻攝自melon）



IU的〈Love Wins All〉不僅在「讚」數量上位列第一，實際聆聽人數亦為最高，證明其廣泛的受眾基礎。林英雄則憑藉累積播放數超過100億次，獲得Melon最高等級「鑽石徽章」，成為繼防彈少年團（BTS）之後第二位達成此成就的藝人，他同時也以19億次播放成為2024年串流播放最多的歌手。

▲林英雄獲Melon鑽石徽章。（圖／翻攝自Instagram）



aespa的〈Supernova〉在Melon Top 100榜單中停留時間最長，並於2024年Melon Music Awards（MMA 2024）中囊括7項大獎，彰顯其音樂實力，她們今年共發表3張專輯，均在發售24小時內突破百萬次播放，成為「百萬專輯」。

▲aespa獲獎無數。（圖／翻攝自Instagram）



虛擬男團PLAVE創2大紀錄

PLAVE的迷你2輯《ASTERUM: 134-1》成績斐然，僅花了4小時10分鐘就突破百萬次播放，創下最短時間紀錄，並在24小時內達到604萬次播放，成為今年播放次數最多的專輯。

▲PLAVE是2023年出道的虛擬男團。（圖／翻攝自Instagram）



韓YouTube趨勢揭示2024年度熱門歌曲

韓YouTube亦於12日公佈「年度趨勢榜單」，在南韓最受歡迎的歌曲依次為QWER〈煩惱中毒（T.B.H）〉、aespa〈Supernova〉、Eillit〈Magnetic〉、(G)I-DLE〈Fate〉以及Rosé和Bruno Mars的〈APT〉。

▲QWER人氣竄紅。（圖／翻攝自Instagram）