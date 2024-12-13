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網紅蛇丸戀愛了自爆減重秘方　跟胡瓜嗑掉上萬海鮮

記者葉文正／台北報導

綜藝天王胡瓜嘗試自媒體，創立YouTube頻道《下面一位》，日前邀請到擁有百萬流量的Youtuber蛇丸，一開場人還沒到聲音先到的氛圍，讓胡瓜也熱血沸騰了起來。兩人來到號稱巨無霸大蒸籠海鮮的無菜單料理，眾多食材擺滿一桌非常壯觀，另外還有巨無霸大蒸籠，擺在桌上完全遮住不見兩人蹤影，蒸籠尺寸巨大到讓兩人好奇表示：「會不會一打開有個人躺在裡面？」
▲胡瓜與蛇丸挑戰上萬海鮮。（圖／下面一位）

▲胡瓜(左)與蛇丸挑戰上萬海鮮。（圖／下面一位）
蛇丸盡責的一直吃，也邀請了大胃王泡芙一同挑戰，三人還用巨無霸的肥美生蠔乾杯，豪華的食材一口接一口完全停不下來，不過大份量的挑戰也讓胡瓜飽到極限，反觀大胃王泡芙像無底洞一樣不斷掃盤也讓胡瓜驚訝，直呼：「怎麼聊一兩句食物就都清空了！」
▲胡瓜與蛇丸挑戰上萬海鮮。（圖／下面一位）

▲泡芙(左)讓胡瓜與蛇丸認證真的很能吃。（圖／下面一位）

對此胡瓜也好奇大胃王的身材怎麼維持，而蛇丸讓人有記憶點的外型，近期也成功減重三十公斤，問到減肥的動力，原來是因為談戀愛了，胡瓜也藉機向兩人傳授減重的秘訣，不外乎就是多喝水，自曝一天都會喝4公升，難怪胡瓜雖有一把年紀但體力依舊。

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而吃飯閒聊中也談到胡瓜取名的故事，坦言起初並沒有思考那麼多，只是想說姓氏是胡，然後外型又較討喜好像胡瓜一樣，於是就用這命名，想說等有點知名度之後再改就好了，蛇丸追問那沿用至今的原因，胡瓜不好意思的說：「紅太快了！來不及改！」逗得蛇丸樂不可支。

談到蛇丸第一支影片就擁有五六百萬人觀看，胡瓜期許頻道未來也能像蛇丸一樣擁有有高流量，對此蛇丸以Youtuber前輩的身分鼓勵胡瓜，表示：「是鑽石，不管在哪都能發光！」非常肯定且期待《下面一位》頻道的成績。

而蛇丸從小因為阿公是總鋪師，待在阿公身邊一步步的教導耳濡目染之下漸漸喜歡上料理，於是開始復刻許多阿公的招牌手路菜，將此化為題材拍片給觀眾們看，一方面也練得一身好手藝，一方面也想要將阿公的味道流傳下去，一番言論感動胡瓜。

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胡瓜, 蛇丸, 下面一位

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