雷／《照明商店》雪炫演技被讚爆　「悲劇死因出爐」觀眾哭慘：太會演

記者吳睿慈／綜合報導

Disney+年度壓軸神作《照明商店》找來朱智勛、朴寶英等大咖演員參與演出，戲劇截至目前播了6集，每位人物的故事幾乎揭曉，其中，雪炫飾演的長髮女指甲朝內，詭異但帶點哀傷的表情，不論是誰看了都很鼻酸，她的背景在最新一集公開，精湛演繹出對戀人的真切情意，引起全網好評，更有人直呼「不知道她這麼會演」、「因為雪炫哭慘了」。

▲《照明商店》雪炫演技被讚爆。（圖／Disney+提供）

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雪炫飾演的李至永，初登場就讓人留下強烈印象，她總是一個人坐在公車站椅子上，拿著行李箱等人，不時用敲打著椅子，發出怪異的聲音，令人看得毛骨悚然。

▲雪炫在劇裡總是拖著行李箱。（圖／Disney+提供）



但其實她渾身散發出的陰森感情有可原，她與金玄民本是一對相愛的戀人，卻因聽不見遭到男方家長反對交往，兩人最後一次相見約在公車站牌，怎料公車發生翻車死亡事故，金玄民雖然被救起，但幾乎是昏迷瀕臨死亡的狀態。

▼▲雪炫與嚴泰九是一對相愛的戀人，卻遭到男方父母反對。（圖／Disney+提供）



金玄民媽媽怪罪於李至永身上，撒謊告訴她「玄民死了」，她選擇自我了斷，卻在最後一刻得知男友沒死，想從繩子上掙脫的她，把指甲全摳掉拼命掙扎，但為時已晚。後來來到《照明商店》徘徊的她，天天坐在椅子上苦苦等待戀人金玄民，對方卻忘了她，淒涼身世讓人看得淚崩。

▲雪炫在劇裡指甲掉光有原因。（圖／Disney+提供）



《照明商店》現已於Disney+上線播出，故事講述形形色色的人來到此處，他們並非是人，而是徘徊於陰陽交界處的「魂」，每個人物的故事都極度催淚，引起熱烈討論。其中，雪炫的演技引起全網驚艷，觀眾默默掉下眼淚。

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