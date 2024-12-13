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演《愛的被告》爆紅！泰男神Aum與女友15年情斷…辦婚禮竟沒登記

記者陳芊秀／綜合報導

泰國男星Aum Atichart（Aum／阿提查春那儂）因主演泰劇《愛的被告》爆紅，被視為男神級演員。而他與女星Nat Myria（娜德米利亞）相戀相守15年，舉行過婚禮如同夫妻，近日女方證實情變分手，且吐露雙方沒有登記結婚，更瘋傳出現第三者，震驚演藝圈。

▲▼《愛的被告》男神Aum與Nat 15年情斷，辦婚禮竟沒登記。（圖／翻攝自IG）

▲Aum搭檔Aff主演《愛的被告》爆紅。（圖／翻攝自泰網）

Aum、Nat相戀5年，並於2014年舉行過盛大婚禮，被各界視為夫婦，卻在10月開始傳出情變，男方一度澄清謠言，但Nat於9日公開證實已經與Aum分手，回到好朋友關係，長達15年愛情畫下句點。有關外界關注兩人是否出現第三者，Nat沒有承認也沒有否認，且雙方雖然辦過婚禮，但是沒有登記結婚，因此也不是離婚，泰媒以「結束婚姻關係」、「結束15年感情」報導。

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▲▼《愛的被告》男神Aum與Nat 15年情斷，辦婚禮竟沒登記。（圖／翻攝自IG）

▲▼《愛的被告》男神Aum與Nat 15年情斷，辦婚禮竟沒登記。（圖／翻攝自IG）

▲Aum、Nat於2014年舉辦盛大婚禮，但是沒有辦理結婚登記。（圖／翻攝自IG）

Nat現年49歲，擁有義大利、瑞士、泰國3國血統，與Aum是相差6歲姐弟戀。她是歌手、演員也是主持人，2003年與歌手Tao Somchai結婚，但是2006年雙方就離婚，2014年與Aum舉行公開婚禮，但是沒有辦理結婚登記。

▲▼《愛的被告》男神Aum與Nat 15年情斷，辦婚禮竟沒登記。（圖／翻攝自IG）

▲Nat曾有一段婚姻，與Aum是相差6歲姐弟戀，15年感情證實分手。（圖／翻攝自IG）

Aum現年43歲，2008年主演《愛的被告》創下電視台高收視，在華人圈也打開知名度，與Aff是螢幕CP。他舉行婚禮時Aff也有出席祝福，不過Aff於2018年與富商離婚，近年與《模犯生》Nonlul談16歲差姐弟戀。他則與Nat長達15年情斷，泰網震驚「真可惜，兩人在一起10多年了，一直追隨這對情侶，看到他們甜蜜合照時還會羨慕」、「最初堅持否認分手，最後還是這樣，娛樂圈果然如此」、「時間會改變人心，只要兩人能以朋友的身份好好相處，我們不應該責怪任何人」。

▲▼《愛的被告》男神Aum與Nat 15年情斷，辦婚禮竟沒登記。（圖／翻攝自IG）

▲▼《愛的被告》男神Aum與Nat 15年情斷，辦婚禮竟沒登記。（圖／翻攝自IG）

▲Aum、Aff是國民級螢幕CP，女方曾出席他婚禮。（圖／翻攝自IG）

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Aum, Nat, 愛的被告

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