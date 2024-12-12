艾怡良發片倒數「專輯全曲目遭外洩」　驚見「還合作蔡康永」

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后艾怡良時隔三年將推出新專輯《我的問題該問誰》，沒想到這兩天新專輯曲目及封面被ISRC（國際標準錄音錄影資料查詢系統）意外早洩，網站上已經可以查到她的專輯名稱、新歌歌名，連蔡康永幫她操刀寫詞都被曝光，成為發片前的意外插曲。

▲艾怡良將推出新專輯《我的問題該問誰》。（圖／環球提供）

艾怡良首波主打〈那時有你〉以民謠抒情曲風直搗人心，艾怡良形容說：「〈那時有你〉失去的是可能有過的溫暖，沒了就再也找不到的那種。」

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這次專輯名稱《我的問題該問誰》，寓意「每一個發自內心的提問，都是一次真相的燃燒。」在拍攝專輯封面照時，艾怡良一襲白色披風化身時尚女神，象徵專輯企劃從「發自內心的提問」走到了「真相的燃燒」。這次的創作圍繞著「失去」這個主題，艾怡良感性說：「大家都叫我做最擅長的事，但我最擅長的，就是心碎了。」

此外，艾怡良本周六將在新北耶誕城擔任首日開場藝人，並表示非常榮幸，耶誕節也是她最喜愛的節日之一，以往都會和好友在家佈置耶誕樹、掛禮物，今年為演唱會特別選曲，穿著也會走耶誕風，要帶給歌迷們滿滿的儀式感，接著再前往高雄的生活節活動開唱，31日跨年則在台南與大家同歡。