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天后席琳娜要嫁了！「戴超大鑽戒」躺他懷裡　和小賈斯汀一段情最轟動　

記者潘慧中／綜合報導

美國歌壇小天后席琳娜戈梅茲（Selena Gomez）過去和小賈斯汀（Justin Bieber）一段情談得轟轟烈烈，2023年12月剛認愛知名製作人班尼布蘭柯（Benny Blanco），沒想到事隔1年，她12日突然發文宣布被求婚啦！

▲▼Selena Gomez。（圖／翻攝自Instagram／selenagomez）

▲席琳娜證實喜訊。（圖／翻攝自Instagram／selenagomez）

席琳娜戈梅茲在社群網站PO出左手無名指被套牢的照片，超大顆鑽戒映入粉絲眼簾，閃瞎大批網友。可以看到她露出了幸福燦笑，倒在班尼布蘭柯的懷裡，任由對方忘情地親吻她。

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▲▼Selena Gomez。（圖／翻攝自Instagram／selenagomez）

▲▼席琳娜答應班尼的求婚。（圖／翻攝自Instagram／selenagomez）

▲▼Selena Gomez。（圖／翻攝自Instagram／selenagomez）

席琳娜戈梅茲甜蜜寫下「forever begins now（永恆從現在開始）」，班尼布蘭柯也現身在她的留言區、並幽默地說「hey wait…that’s my wife（嘿等等…那是我老婆）」，隔空放閃好幸福。

▲席琳娜和小賈斯汀的一段情曾轟動全球。（圖／達志影像）

事實上，自從席琳娜戈梅茲認愛以來，有祝福也有反對聲浪，但她從不在意，反而還直率地回擊酸民：「他是我心中的一切」、「他比我遇過的任何前任都還好」、「這是我最幸福的時光，我永遠不會讓你們（酸民）的評論來指導我的生活，永遠不會！」

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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