KIMIKO被問「最近得罪什麼人」　收死亡威脅再吐心聲

記者王靖淳／綜合報導

舞蹈老師KIMIKO（林睿君）日前在社群發文曬出警局報案單，透露自己收到死亡威脅，同時也坦言沒想過會收到這樣的信件，貼文曝光後，引發各界關注。今（11）日她再度發聲，透露有人問她最近是否有得罪誰。為此，她有感而發表示，人生中的一些挑戰常常來得毫無預警，甚至毫無理由，「與其糾結原因，不如先專注於自己的方向。」

▲KIMIKO。（圖／翻攝自Facebook／KIMIKO）

KIMIKO坦言，最近她正在面對一段無法解釋的困境，不過她選擇將心力專注於自己的方向，而非糾結於原因。她在文中感謝每位關心她的朋友，無論是公開留言、私下訊息，還是在路上偶遇時對她表達支持的陌生人，「這些溫暖的話語很有力量，也讓我更有勇氣面對這段無來由的挑戰。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲KIMIKO日前發文透露收到死亡威脅信。（圖／翻攝自Facebook／KIMIKO）

談到日前透露收到死亡威脅信，KIMIKO提到，有人好奇問她是否得罪了什麼人，她回憶最近的一次「衝突」只是提醒一位排隊中可能沒注意到隊伍的人。為此，她幽默地表示：「雖然我不喜歡插隊，但這樣的日常互動應該不會成為被威脅的理由。」最後，KIMIKO向網友提出疑問：「你也曾經經歷無來由的挑戰嗎？最後是怎麼克服的呢？」希望透過這段分享，鼓勵更多人以正面的心態面對生活中的未知挑戰。