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皮克斯職人劇？《腦筋急轉彎》宇宙擴張　《夢境製片廠》大人味上線

記者蕭采薇／綜合報導

皮克斯神作《腦筋急轉彎》衍生影集《夢境製片廠》11日在Disney+全四集一次上線！《夢境製片廠》的背景設定在《腦筋急轉彎》第一、二集之間，將鏡頭聚焦萊莉腦中的「夢境製片廠」，超寫實的工作日常，有組織宮鬥、辦公室閒人、還有厭世同事，讓人猶如在看皮克斯版的職人輕喜劇。

▲《腦筋急轉彎》衍生影集《夢境製片廠》。（圖／Disney+提供）

▲《腦筋急轉彎》衍生影集《夢境製片廠》，，將鏡頭聚焦萊莉腦中的「夢境製片廠」。（圖／Disney+提供）

不僅外媒盛讚簡直是小型《辦公室風雲》，也讓《夢境製片廠》成為年底必開箱的大人系療癒動畫。此外，繼今年五月《腦筋急轉彎》推出「EMO 小劇場」心理測驗掀起社群風潮後，今日再度帶來心理測驗第二彈「夢境開麥拉」，為觀眾帶來更沉浸的《夢境製片廠》體驗。

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▲《腦筋急轉彎》衍生影集《夢境製片廠》。（圖／Disney+提供）

▲《腦筋急轉彎》衍生影集《夢境製片廠》。（圖／Disney+提供）

「夢境開麥拉」心理測驗包含《夢境製片廠》的五個主要人物，包括有遠大夢想卻我行我素的夾心小主管「寶拉」、將公司的利益放在第一位、絕不妥協的鐵血大老闆「金總」、懷著滿腔熱血在製片廠打拼的菜鳥超新星「珍妮兒」、厭世又毒舌的魅力點子王「任尼」、以及熱愛八卦的公司交際花「彩虹獨角獸」。

▲《腦筋急轉彎》衍生影集《夢境製片廠》。（圖／Disney+提供）

▲《腦筋急轉彎》衍生影集《夢境製片廠》。（圖／Disney+提供）

皮克斯年度壓軸鉅獻影集《夢境製片廠》故事講述曾經紅極一時的夢導演「寶拉」，身邊有一位得力助手「珍妮兒」、上面則有一位脾氣暴躁的老闆「金總」，然而準備進入青春期的萊莉腦袋裡發生了一系列轉變，也讓寶拉不得不面臨產業變遷的空前危機，並被迫與死對頭白日夢導演「任尼」共事。這次，你將在《夢境製片廠》中看到前所未見、卻更加打動人心的《腦筋急轉彎》宇宙魅力，《夢境製片廠》全四集已於Disney+ 獨家熱播中。

▲《腦筋急轉彎》衍生影集《夢境製片廠》。（圖／Disney+提供）

▲《腦筋急轉彎》衍生影集《夢境製片廠》。（圖／Disney+提供）

 

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