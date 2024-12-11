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貌美看護不倫雇主慘遭靈異騷擾　《安眠殺機》震撼結局驚呆觀眾

記者蕭采薇／台北報導

驚悚片《安眠殺機》由人氣驚悚影集《雪花女孩》導演勞拉阿爾維亞（Laura Alvea）執導，她透露從小就觀賞希區考克（Alfred Hitchcock）、布萊恩狄帕瑪（Brian De Palma）、史丹利庫柏力克（Stanley Kubrick）等驚悚大師的電影長大，讓自己也踏上相同之路，成為當現少數以拍攝驚悚片聞名的女導演。

▲《安眠殺機》描述貌美的女看護，在照顧病人時慘遭靈異現象騷擾。（圖／采昌提供）

▲《安眠殺機》描述貌美的女看護，在照顧病人時慘遭靈異現象騷擾。（圖／采昌提供）

本片也向她最崇拜的希區考克致敬，在風格與氛圍的塑造上，並參考希區考克的多部經典名作，打造處處都是轉折的驚人作品；尤其電影最後顛覆想像的震撼結局，更是驚呆全場觀眾、引發熱烈討論！而本片恐怖驚悚融合詭異超自然的劇情，也在國際各大奇幻影展上屢獲好評。

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▲《安眠殺機》描述貌美的女看護，在照顧病人時慘遭靈異現象騷擾。（圖／采昌提供）

▲導演勞拉阿爾維亞（左）透露本片向希區考克致敬，右為男主角哈維爾雷伊。（圖／采昌提供）

《安眠殺機》敘述年輕貌美的看護「安娜」受到委託，來到雇主家照顧他臥床的植物人妻子，沒想到在與雇主擦槍走火的不倫戀情之外，還發生一連串詭異的超自然現象，讓她時常發生如夢遊般的無意識移動，也曾一醒來便雙手鮮血，甚至數度睜眼發現自己瀕臨死亡邊緣。安娜試圖釐清背後真相的過程翻轉再翻轉，尤其到了電影最後，顛覆想像的震撼結局更是令觀眾震驚。

 

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