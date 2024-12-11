金凱瑞笑談復出：我買太多要賺錢！　同框基努李維

▲伊卓瑞斯艾巴（左起）、金凱瑞、基努李維出席《音速小子3》倫敦首映。（圖／UIP提供）

圖文／鏡週刊

電影《音速小子3》（Sonic the Hedgehog 3）在倫敦舉行首映，大家都圍堵之前揚言要推出影壇的金凱瑞（Jim Carrey），為什麼又決定復出接演這部片呢？他也非常誠實地回答：「我買太多，需要拍片賺錢！」真不虧是搞笑天王！

金凱瑞當初在《音速小子2》首映的時候，表示自己要退出影壇，專心畫畫、然後搞NFT賺錢，還揚言：「除非是天使下凡、用金墨水寫的劇本，不然我不要演。」這些誇張的放話言猶在耳，現在他又演出《音速小子3》，在倫敦首映被問到怎麼回心轉意，是不是這一次劇本是「天使下凡用金墨水寫的」，他一聽就哈哈大笑，「我買太多，需要拍片賺錢！」然後又說，「我願意回到這個宇宙，因為我演的角色是個天才，說真的那有點牽強就是了。」

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其實這回金凱瑞不只繼續演出邪惡的蛋頭博士，還同時扮演蛋頭博士的爺爺、傑拉德教授，對此導演傑夫福勒（Jeff Fowler）說要求巨星這樣做是有些過分了點，畢竟金凱瑞會因此工作份量加重，但他的酬勞是不是也跟著加倍？他回答：「我甚至不敢去想這個問題。」

▲「音速小子」家族集合，塔爾斯（左起）、夏特、索尼克、納克魯斯。（圖／UIP提供）

《音速小子3》也網羅了基努李維（Keanu Reeves）替全新登場的夏特配音，當然也會槓上金凱瑞飾演的蛋頭博士，對此金凱瑞說，「夏特有種令人疼惜的暗黑憂鬱氣息，基努把他聲演地出神入化。」至於夏特擁有瞬間移動的能力，感覺根本所向無敵，金凱瑞吐槽說：「但這有甚麼了不起，啊不就是從別的地方冒出來而已。」

▲飾演洛克威主任的女星克萊斯汀瑞特。（圖／UIP提供）

基努李維說他個人很喜歡夏特這號人物，也是前兩部《音速小子》電影的死忠粉絲，「所以我很想嘗試看看，趁機加入這部片。」至於配音的工作，他說，「表演很有趣，我喜歡表演，所以趁機嘗試新的角色也很好玩。配音某種程度很像是在表現自己，但是因為錄音現場沒有觀眾，所以又跟電影不太一樣，感覺起來又像是在做廣播，但還是很有趣。」

▲伊卓瑞斯艾巴（右）與他配音的納克魯斯。（圖／UIP提供）

至於替納克魯斯配音的伊卓瑞斯艾巴說：「夏特長得有點像索尼克，但比他狠、比他快，基努為這個角色注入了鮮活的靈魂。」他也談到長年以來，很想跟基努李維一起合作，這是一個很棒的機會，「所以，基努李維能把夏特詮釋到活生生，真的太棒了。我一直想和基努一起工作，這是我們第一次一起合作。」

▲班許瓦茲（左）與他配音的索尼克（右）。（圖／UIP提供）



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