赴陸淘金！男星遭騙吃「牛屎火鍋」邊嘔邊讚　網嘆：尊嚴呢

▲港星李國麟吃「牛屎火鍋」邊作嘔邊讚好吃。（圖／翻攝自李國麟小紅書）

圖文／CTWANT

香港70歲男星李國麟，以出色演技和穩健的綠葉角色聞名，其經典作品包含《天龍八部》、《男親女愛》、《楚留香傳奇》等。近年他轉戰大陸市場，積極參與劇集、商演與直播帶貨，但因市場競爭激烈，一度傳出帶貨8小時無人下單，淪為「最慘帶貨明星」。近日他為求流量，拍片吃「牛屎」火鍋，還大讚好吃。

李國麟為博關注，近日他拍片挑戰貴州當地特色料理「牛癟火鍋」，一開始他以為是普通牛肉火鍋，看到湯底呈綠色且氣味奇怪時，他立刻掩住口鼻詢問「湯是不是壞掉了」，隨後用紙巾塞住鼻孔，硬著頭皮開始品嚐。

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當得知鍋中的食物是什麼後，李國麟的表情瞬間變得尷尬，開始作嘔，但嘔吐完仍繼續吃，還不時誇讚「好吃」。

有網友解釋「牛屎火鍋」其實就是「牛癟火鍋」，「牛癟火鍋」是貴州一種傳統美食，是用牛胃裡面還沒消化完的草料，取出後熬成湯底，加入火鍋配料後食用，俗稱「牛屎」火鍋。

「牛屎火鍋」影片一出，引發熱議，網友紛紛留言感嘆「為了流量真是什麼都願意試」、「爸爸真是偉大，為了供養在英國讀書的女兒要犧牲那麼大」、「錢難賺」、「我都不敢吃」。也有人大嘆說：「尊嚴呢？」

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