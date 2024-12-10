郭泓志出手培訓選手「有望拼明年經典賽」！　大讚陳傑憲人格特質

記者孟育民／台北報導

全新旅遊綜藝節目《全明星出發吧!》今（10日）舉辦記者會，卜學亮、郭泓志、 姚元浩三位領隊一起在節目中為眾明星們提供完美極致的旅遊服務。身為前職棒選手的郭泓志，談到日前12強賽，對於中華隊的表現猛誇讚：「表現得很棒，這次冠軍讓台灣更瘋棒球，尤其隊長陳傑憲的人物特質，讓大家更注意棒球、運動，希望有機會邀請棒球隊來我們旅行社玩！」

▲姚元浩（左起）、卜學亮、郭泓志出席《全明星出發吧!》記者會。（圖／好看娛樂提供）

郭泓志即便已經踏足演藝圈，但仍對提後輩不遺餘力，姚元浩透露他有一間私人健身房，專門用來提供運動員自主訓練，沒有對外營業。姚元浩更爆料郭泓志最近有在練蝴蝶球，不過郭泓志自謙表示球速沒有變快，反而是在秘密訓練自己的外甥林振瑋，預估明年三月經典賽有可能看到林振瑋的球場英姿。

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▲郭泓志談到12強。（圖／好看娛樂提供）

卜學亮、姚元浩、郭泓志繼《我的明星村長》之後再次合作《全明星出發吧》，三人擔任菜鳥導遊，為藝人朋友們客製化旅遊行程，暢遊台灣。三人進一步表示，節目錄製至今，來賓都很滿意，可能剛開始來賓彼此不熟悉，透過安排一起玩，行程結束會一起到大廳聊天而不是回房間睡覺，像Julie母女，玩起來像同年齡的朋友，孫淑媚也願意嘗試呼拉圈，大家都玩開了！