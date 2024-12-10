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《棒棒堂》ECHO老婆「催生2天才生」！崩潰痛哭：所有劇本都不一樣了

記者潘慧中／綜合報導

ECHO（李昶俊）曾參賽第一屆《模范棒棒堂》，後來在《超級模王大道》憑精湛口技BeatBox奪得亞軍，進而打開知名度。感情方面，結束和李千娜的6年戀情後，他和唱跳歌手牙牙姐姐（潘文菁）祕戀3年並結婚，並在9日迎來女兒的誕生。

▲▼《棒棒堂》ECHO老婆。（圖／翻攝自Instagram／querida1217）

▲ECHO夫妻迎來寶貝女兒。（圖／翻攝自Instagram／querida1217）

牙牙姐姐9日在Instagram限時動態透露，催生了將近兩天，藥塞了6顆，點滴也不知道打了幾罐，但子宮頸就是打不開，「同時，我也崩潰了，眼淚不停一直流。」

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▲▼《棒棒堂》ECHO老婆。（圖／翻攝自Instagram／querida1217）▲▼《棒棒堂》ECHO老婆。（圖／翻攝自Instagram／querida1217）

▲牙牙姐姐催生了快兩天。（圖／翻攝自Threads／querida1217）

事後回想起當下哭不停的原因，牙牙姐姐坦言：「覺得努力這麼久，後來還是要走剖腹產，覺得痛了那麼久，怎麼只開那一點點點？覺得怎麼會這樣，所有劇本都不一樣了。」

▲▼《棒棒堂》ECHO老婆。（圖／翻攝自Instagram／querida1217）

▲牙牙姐姐最終只能剖腹產。（圖／翻攝自Instagram／querida1217）

等到將近兩天，牙牙姐姐最終因為不想再收縮陣痛，只好選擇在9日晚間7點這個好時辰剖腹生，「把小公主抱出來了！哭聲超大聲！謝謝大家的關心。」

牙牙姐姐Threads全文：

進產房前 的p1
今天一大早醫生再次來幫我內診
看我到底開到什麼程度
結果！！！！
沒什麼開，就1指多一點點
我們就在討論，是否要剖腹產
連塞了6顆藥+點滴的我
決定！先不塞了。
同時，我也崩潰了，眼淚不停一直流
為什麼流淚，其實我也不知道，
我一直哭一直哭一直哭
覺得努力這麼久，後來還是要走剖腹產
覺得痛了那麼久，怎麼只開那一點點點
覺得怎麼會這樣，所有劇本都不一樣了
8點多討論 ，10點多決定，若這樣就剖吧！
我們等到下午5點，也毫無進展。
我的產程就此停滯了
我就等到晚上7:00（好時辰） 剖吧！
#孕期紀錄

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ECHO, 李昶俊, 牙牙姐姐, 潘文菁

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