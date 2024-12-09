重生宅鬥必爆！陸劇《九重紫》開播僅3天成黑馬…孟子義熬10年出頭

記者陳芊秀／綜合報導

2024年即將邁入尾聲，今年陸劇再爆黑馬劇熱播！由孟子義、李昀銳主演的《九重紫》於12月6日開播，至今短短3天，平台熱度飆至28000，同時這是孟子義出道10年以來，第一部古裝偶像劇擔任女主角，爆紅速度超驚人。

▲沒有大預算、大卡司，陸劇《九重紫》開播3天的收視熱度，被封為2024年最大黑馬。（圖／翻攝自微博）

[廣告]請繼續往下閱讀...

《九重紫》改編自作家吱吱的同名小說，以重生宅鬥為主題，劇版描述女主角竇昭遭丈夫背叛身負汙名，即將慘死之際，獲得機緣重生回到小時候，小小年紀卻保有上一世的記憶，逐一將陷害自己的人解決。她決定這一世好好為自己而活，並再度重遇前世保護自己而死的宋墨將軍。

▲《九重紫》女主角竇昭慘死之際重生，小小年紀宅鬥復仇，長大後再遇將軍宋墨。（圖／翻攝自微博）

而《九重紫》並非高預算大製作的古裝劇，男女主角孟子義、李昀銳過去演配角居多，然而劇情張力十足，從重生上演小女孩宅鬥，到男女主角將面臨朝廷鬥爭，宛如爽劇暢快，開播第3天，在大陸串流平台「騰訊」站內熱度已經飆破28000，雲合收視市占率也已經超越人氣女星譚松韻主演的《蜀錦人家》，與前一部獲得高網路聲量的《永夜星河》漲度一樣快。

▲《九重紫》開播僅3天，熱度就達到28000，跟上一部《永夜星河》漲度一樣快。（圖／翻攝自微博）

此外，《九重紫》的導演曾慶傑，是以執導微短劇起家的導演，代表作包括《念念無明》、《虛顏》、《招惹》、《風月變》等，微短劇單集長度僅15分鐘，每部作品都創下不輸於一般長劇的討論熱潮。《九重紫》是他的第一部長劇，其鏡頭美學宛如電影畫面。

▲《九重紫》導演曾慶傑是執導微短劇出身，代表作《虛顏》在台灣也轟動，這次他第一部長劇。（圖／翻攝自微博）

孟子義現年29歲，擁有精緻五官高顏值，入行10年時常演配角，在演出《陳情令》曾陷入加戲負面傳聞，為此花2年澄清。她苦熬10年，第一部主演劇大獲好評，《九重紫》熱度及收視漲幅之快，完全出乎意料，已經被封為2024年最大黑馬，外界好奇是否會追上今年已受封爆劇的《墨雨雲間》。

▲孟子義出道10年第一次擔任女主角。（圖／翻攝自微博）