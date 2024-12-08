伍佰上海公演「被無理粉絲喊退票」！　本人微博發聲表態了

記者劉宛欣／綜合報導

天王伍佰2023年斥資6千萬推出自編自導自演的搖滾歌劇《成功之路：How to Be a Rock Star》，受到廣大歌迷喜愛，近日展開中國大陸巡演，怎料上海場首場演出後，竟被部分誤以為是演唱會的台下觀眾怒吼退票，對此，伍佰稍早也透過微博轉發貼文表態回應了。

▲伍佰的歌劇《成功之路》近日在上海演出。（圖／翻攝自伍佰微博）

知名音樂博主「陳北及」今日在微博發表長文，講述這次去看伍佰歌劇的感想，長文中提及這次主辦方特別在演出前發訊息說明演出內容，還開放退票，海報、舞台副導演都多次強調不是演唱會是歌劇，他無奈批評「首日在演出過程中喊退票的觀眾真是缺乏素質，演出名稱和詳情裡面都寫清楚是搖滾歌劇，對岸也演過很多場」，只要有稍微看仔細，都知道不是演唱會。

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▲伍佰上海歌劇演出被部分沒搞清楚狀況的觀眾搗亂。（圖／翻攝自伍佰微博）

陳北及認為在現場喊退票的觀眾一點都不尊重舞臺，也不尊重演員及其他觀眾，幸好第二場入場前，他看到了劇場擺滿來自歌迷們應援的花籃，演出相當順利。接著他詳述了這次演出的內容心得，感動表示「很慶幸這個時代還能擁有伍佰老師這樣的創作者」，還引用伍佰說過的「相信我的，我就給他未來的樣子；不相信我的，我就是騙子。」

伍佰隨後轉發了這篇貼文，內文僅附上5個火箭符號，沒有多做說明，但明顯是對貼文表達認同。

▲伍佰表態。（圖／翻攝自伍佰微博）

此前，伍佰搖滾歌劇在上海演出，有部分粉絲誤以為是演唱會，要求主辦單位退票，引起騷動擾亂現場氣氛，也讓台上演出演員受到影響。伍佰在謝幕時疑似回應台下粉絲騷動，直言：「這是我腦裡面的世界！」卻仍難平息眾怒，上百名粉絲和主辦單位交涉到深夜，主辦單位最後妥協答應退票。隔天也允許觀眾在演出開始後的15分鐘內申請退票，並在演出前寄簡訊告知詳細演出內容。