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恩師瓊瑤過世　古巨基唱〈好想好想〉痛哭失聲...全場鼻酸

記者蔡琛儀／綜合報導

知名言情作家瓊瑤在4日辭世，享壽86歲，消息震驚各界，與瓊瑤的古巨基，昨天依照原定計劃出席商演，唱到瓊瑤填詞的經典歌曲〈好想好想〉時，開頭古巨基就泣不成聲，幾乎無法完整唱完整首歌，難掩悲痛心情的模樣令人不捨。

▲▼古巨基商演想起瓊瑤痛哭失聲。（圖／翻攝小紅書）

▲▼古巨基商演想起瓊瑤痛哭失聲。（圖／翻攝小紅書）

▲▼古巨基商演想起瓊瑤痛哭失聲。（圖／翻攝小紅書）

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古巨基演出前表示：「前兩天本來想說要問導演可不可以換歌，因為我怕我...我今天如果唱這首歌的心情有點會複雜，我怕我會唱得不夠好，問說能不能換歌，但導演跟我說不好意思因為歌單已經定下了，不太方便。」因此希望台下觀眾可以陪他唱完，「我下午的時候都不敢彩排。」果然前奏一下，古巨基就激動落淚。

古巨基曾參演瓊瑤劇《情深深雨濛濛》男主角何書桓、《還珠格格3之天上人間》永琪，讓他人氣再次翻紅，更為《情深深雨濛濛》獻唱經典曲〈好想好想〉、〈煙雨濛濛〉，是瓊瑤為恩師的他，去年為了力挺瓊瑤的創作60週年的小巨蛋演唱會，推開所有行程專程來台參加，開場前還親自攙扶瓊瑤入座，對於瓊瑤滿是感謝：「如果沒有阿姨把我找去拍戲，就沒有那麼多的朋友，知道一個可以拍戲的古巨基。」

而瓊瑤家屬遵循她生前意志，不舉行公祭，會在簡單的家祭後隨即火化，並選擇用「花葬」走完最後一程，宣布將於11日在陽明山舉行，開放想悼念的粉絲到場參加。

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瓊瑤, 古巨基

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