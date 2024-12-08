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林明禎突放鳥首映會「導演公開罵人」！網目擊現身場外玩自拍　主辦封殺

記者田暐瑋／綜合報導

林明禎主演電影《手機見鬼》，6日於尖沙咀舉行首映會，原定出席的她卻在活動前3小時告知主辦無法到場，原因是航班與護照出問題，導演彭發受訪時流露出不滿情緒，諷刺：「聽說她護照失蹤，我都覺得奇怪，可能是『護照見鬼』。」而神奇的是，她在首映會快結束時，又被目擊現身在電影院外和粉絲合照，引發各界議論。

▲林明禎缺席首映會挨轟。（圖／翻攝自林明禎IG、彭發微博）

▲林明禎缺席首映會挨轟。（圖／翻攝自林明禎IG、彭發微博）

綜合港媒報導，林明禎在活動開始3小時前稱護照遺失，無法到場出席首映會，讓導演彭發和其他演員撐場，彭發得知後感到詫異，諷刺說：「聽說她護照失蹤，我都覺得奇怪，可能是『護照見鬼』，下次可以拍《護照見鬼》。」坦言是第一次遇到主演藝人缺席首映會的情況，對此表達無奈。

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▲林明禎缺席首映會挨轟。（圖／翻攝自林明禎IG、彭發微博）

▲林明禎道歉文被發現刪字。（圖／翻攝自林明禎IG）

然而，首映會快結束時，林明禎忽然又被目擊出現在電影院門外與粉絲合照，她於當晚發文致歉，解釋是因為航班和護照問題未能順利登機，對媒體、主辦方及影迷表示深深歉意，不過沒多久就刪文，半小時後重新發文，刪除「航班問題」字眼，僅稱是「護照問題」才缺席，隔日再發文補充，護照遺失後已迅速尋回，並搭乘最快航班趕往首映會，儘管無法進場，仍與部分影迷見面，對未能正式參與活動感到十分遺憾。

▲林明禎缺席首映會挨轟。（圖／翻攝自林明禎IG、彭發微博）

▲林明禎道歉。（圖／翻攝自林明禎IG）

導演彭發對此表示，林明禎的行為「好神奇」，當天由於首映會觀眾已進場看電影，主辦方為避免混亂，並未安排她進場和粉絲見面，但對她的解釋仍不以為然，認為已經造成主辦方困擾，「最可憐的是主辦方，因為很多條件都簽了合約，這些都是需要配合的。畢竟少了一位主角出現，主辦方一定會找我們算帳，這件事絕對不是這麼簡單就算了。」


 

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