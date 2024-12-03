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才傳接陸綜！「榮恩」魯伯特葛林特爆逃稅…《哈利波特》收入出事

記者陳芊秀／綜合報導

英國男星魯伯特葛林特在《哈利波特》飾演「榮恩」爆紅全球，近日被爆逃稅，英國稅務部門裁定要追繳約180萬英鎊（約台幣7426萬元）。而他10月才傳出被陸綜《演員請就位》擬邀擔任第3季導師，在陸網引發熱烈討論。

▲▼「榮恩」魯伯特葛林特逃稅被稅務機關抓包。（圖／翻攝自IG）

▲「榮恩」魯伯特葛林特逃稅被稅務機關抓包。（圖／翻攝自IG）

據美國《娛樂週刊》報導，此次爭議點是《哈利波特》系列的播放權和DVD銷售所帶來的持續性收入，這類收入被稱為「 持續收入」（residuals）。魯伯特葛林特至今已透過此項收入獲得約450萬英鎊（約合新台幣1.8億元），並且目前仍持續從該系列的8部電影播放及相關商品銷售中獲得收入。此外，他在整個系列中的片酬總額據估計約為2700萬英鎊（約合新台幣11億元）。

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為了減少稅務負擔，魯伯特葛林特於2011年設立了一家公司名為「Clay 10 Limited」，將這些收入的權利轉讓給公司，並以資本資產出售的形式申報，試圖繳交較低的稅款。英國媒體《每日電訊報》指出，這種方法類似於1960年代披頭四樂隊採用的避稅策略。

然而，英國稅務部門認為這只是「收入的重新歸類」而非真正的資產出售，並不接受該申報方式。法院的法官也支持稅務部門的判定。對此魯伯特葛林特解釋：「財務事務一直由父親和會計師負責處理。」但最終無法推翻裁定。

魯伯特葛林特12歲便加入《哈利波特》系列演出，從此在全球打開知名度。而大陸將製作演員競技真人秀《演員請就位》第3季，擬邀名單上出現他的名字，讓網友大呼驚奇，不過他目前面對逃稅問題，最終是否在陸綜露臉，也增加變數。

▲▼《演員請就位》第3季擬邀導師名單。（圖／翻攝自微博）

▲▼《演員請就位》第3季擬邀導師名單。（圖／翻攝自微博）

▲《演員請就位》第3季擬邀導師名單，出現魯伯特葛林特名字。（圖／翻攝自微博）

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魯伯特葛林特, 榮恩, 演員請就位, 哈利波特

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