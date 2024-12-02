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馬力歐憶童年遭體罰「父親拿臘肉抽他」！　曾氣憤頂撞成遺憾...公開道歉

記者孟育民／台北報導

公視《少年願望事務所》本周聚焦體罰的教育意義，邀請馬力歐分享童年經歷，回憶因成績不佳或品行問題曾受到父母體罰。他透露，父親曾連臘肉都當作體罰工具，「那時候是在廚房，拿了臘肉就抽。」

▲▼馬力歐與父母合照。（圖／馬力歐提供)

▲馬力歐探討體罰問題。（圖／公視提供)

馬力歐坦言，年少輕狂時曾對父親出言不遜，當父親批評他的成績表現時，他氣憤地頂撞：「別人的爸爸可以當將軍，為什麼你不行？」這句話刺痛父親，也成為他心中的遺憾。馬力歐藉節目向父親表達歉意，並反思自己從小雖然受體罰，但父親的期望與愛讓他逐漸學會反思與尊重。他呼籲父母，不僅要教育孩子，也要懂得向孩子道歉，以此建立更親密的親子關係。

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▲▼馬力歐與父母合照。（圖／馬力歐提供)

▲馬力歐小時候曾遭爸嚴厲對待。（圖／公視提供)

此外，馬力歐提及國中時父親帶他看了電影《洛基》，這部電影激勵了他開始體能訓練，並改變了他與父親的互動模式，「看完電影後，我開始鍛鍊身體，漸漸懂事，也少了頂撞父母的行為，體罰也因此減少。」馬力歐表示，體罰只是教養的一種手段，但最重要的是找到更有效的親子溝通方式。他笑著說：「我過年回去陪爸爸買菜，他騎車載我，我還會抱著他，說騎慢點，父子之間的愛非常濃密。」

▲▼馬力歐與父母合照 。（圖／馬力歐提供）

▲馬力歐與父母合照 。（圖／馬力歐提供）

談到對女兒的教養，馬力歐強調「愛與規範並行」的原則。他說：「我不要求女兒每次考100分，但希望她能逐步進步。如果同樣的錯誤反覆出現，我會適度處罰，但絕不隨意打罵。」他提到妻子的建議：「不要讓孩子怕你，而是佩服你。」這句話成為他教育女兒時的重要指導原則。

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