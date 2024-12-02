直擊／陳傑憲信義區牽手合體愛妻！老婆下衣失蹤「白皙長腿」辣爆

記者黃庠棻／台北報導

時尚活動《GQ Men of the Year 2024 年度風格大賞》今（2）日晚間在信義區臺北信義區ATT 4 FUN 揪嗨戶外廣場盛大舉行，出席人員包含陳傑憲、韓哥、蔡康永、Energy、李洋、王齊麟、ØZI、蔡詩芸、吳思賢、詹懷雲、施柏宇、黃冠智、黃迪揚等人。

▲陳傑憲帶著老婆出席GQ年度風格大賞紅毯活動。（圖／記者周宸亘攝）

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台灣在世界棒球賽12強拿下冠軍，締造台灣棒球史新的一頁，並受到全世界的矚目，隊長陳傑憲更獲得MVP大獎，一夜之間人氣翻漲成為風雲人物，今（2日）陳傑憲與太太Hailey（綺綺）一同參加《GQ Men of the Year 2024 年度風格大賞》，兩人穿著一身時髦勁裝出現在紅毯訪問。

▲陳傑憲帶著老婆出席GQ年度風格大賞紅毯活動。（圖／記者周宸亘攝）

陳傑憲穿著一身花紋西裝，微微露出深V身材，老婆Hailey則是穿著大紅色套裝，秀出火辣、白皙長腿，夫妻合體相當吸睛，更是大方放閃牽著手入場，兩人一現身就吸引大批民眾尖叫、搶拍。

▲陳傑憲帶著老婆出席GQ年度風格大賞紅毯活動。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，陳傑憲老婆被問到老公做過最浪漫的事時，大方分享自己在懷孕第一胎過生日時，老公在交往第一次首度給她驚喜，找來一群好友一同歡慶她的生日；陳傑憲則補充，自己有次把老婆想要很久的東西偷偷記下來，並瞞著妻子跟對方朋友串通，最後把東西買到後送給老婆，浪漫的舉動公開後又一次掀起現場所有人尖叫。

▲陳傑憲帶著老婆出席GQ年度風格大賞紅毯活動。（圖／記者周宸亘攝）