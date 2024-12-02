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郭彥均嘆「當爸爸很衰」一句話惹她落淚！　爆9歲愛女沒喝過可樂掀討論

記者孟育民／台北報導

八大綜合台談話性節目《WTO姐妹會》探討親子教育，主持人郭彥均及來賓阿布異口同聲當爸爸後，陪小孩學習真的太太太難了。阿布說，自己屬於對分數不會太嚴格要求的類型，教女兒功課時只是因為很認真，看起來就比較嚴肅，沒料到會讓女兒不知所措，「甚至有時候講解，她還會掉眼淚，我只是很專注在教她。」此話一出郭彥均心有戚戚焉說：「我覺得爸爸真的很衰，我有一次教女兒，我說『真的是這樣嗎？妳把題目念一遍』女兒眼淚就掉下來了。」

▲▼郭彥均透露，女兒至今9歲都還未喝過可樂。（圖／八大提供）

▲郭彥均教女兒功課，一句話惹哭她。（圖／八大提供）

《WTO姐妹會》 節目中郭彥均透露，9歲的女兒至今沒喝過可樂，令在場所有人感到驚訝，其中韓國爸爸小車直言：「這很難想像。」他透露小孩不傻不笨，不僅有自己的判斷能力，也能自己做選擇。小車說：「像我們家就是我覺得要給他試看看，我兒子大約在6歲時喝可樂，喝完後覺得辣辣的，從此就不再喝。」

▲▼郭彥均透露，女兒至今9歲都還未喝過可樂。（圖／八大提供）

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▲阿布分享當爸爸後，陪小孩學習真的太太太難了。（圖／八大提供）

來自智利的芭蒂則語重心長分享自己對於台灣父母教育的觀察，「台灣人很會剝奪小孩的童年，我記得我們小時候其實很窮很窮，但是很快樂，相反的台灣小孩並不快樂，是因為家長一直想要逼他們去學東西。」

▲▼郭彥均透露，女兒至今9歲都還未喝過可樂。（圖／八大提供）

▲芭蒂語重心長分享自己對於台灣父母教育的觀察。（圖／八大提供）

異國婚姻除了教育不同，文化、習慣的不同也會影響後果；智利的芭蒂提及，過去在智利時因為很少看醫生，覺得感冒就只要喝檸檬茶、多運動讓自己流汗就可以痊癒，她回憶剛嫁到台灣時，只是打個噴嚏，老公就要她趕快去看醫生，直到有一天發現身體狀況不對去看病，醫生竟說：「妳的感冒已經轉成肺炎，再不趕快打抗生素，妳會死掉！」她才知道在台灣生病看醫生的重要性。
 

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