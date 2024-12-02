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不只陳傑憲是摩羯座！周杰倫、李李仁　3男星也是寵妻魔人代表

▲陳傑憲、周杰倫。（圖／翻攝自IG）

▲陳傑憲的愛妻事蹟已經成為佳話。（圖／取自陳傑憲IG）

圖文／CTWANT

摩羯座男性以責任感和穩重著稱，他們在工作中表現出極高的敬業精神，而在家庭生活中則以細膩體貼著稱。他們不僅是事業中的佼佼者，對伴侶和孩子的付出更是無私又溫暖。在演藝圈，有不少摩羯男展現了「愛家魔人」的形象，一起來看看演藝圈中有哪些愛家摩羯男星？

摩羯男寵妻代表1：陳傑憲

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陳傑憲的愛妻事蹟已經成為佳話，陳傑憲的妻子綺綺曾是中華職棒啦啦隊員，兩人感情深厚。他經常在社群媒體上分享與妻子和孩子的甜蜜合照，展現對家庭的重視。在2024年世界12強棒球賽奪冠後，他一下場立馬找老婆也成為大家的討論話題，連當天晚上慶功宴陳傑憲全程抱小孩的愛家模範老公形象也被隊友偷偷拍下來，更讓所有女性對他崇拜！全民大喊想嫁給摩羯男的他！

▲陳傑憲、周杰倫。（圖／翻攝自IG）

▲陳傑憲在IG上經常分享與妻子和孩子的甜蜜合照。（圖／取自陳傑憲IG）

陳傑憲不僅在球場上表現優異，場下更以顧家、寵妻的形象受到粉絲喜愛，被譽為「模範老公的表率」。 他的事蹟激勵許多人，成為年輕球員學習的榜樣。

摩羯男寵妻代表2：周杰倫

周杰倫與妻子昆凌的婚姻堪稱典範，他不僅舉辦了浪漫的「城堡婚禮」，還在婚後多次公開表達對昆凌的深情。他曾表示：「我的第一順位永遠是家人。」無論工作再忙，他都會抽空陪伴家人，甚至帶著妻子和孩子一起旅行，創造美好回憶，還常在忙碌中抽空接送昆凌，並表示「我要先寵你，再寵女兒」。他更常在社交媒體上曬出與家人的溫馨合照，讓粉絲們感受到滿滿的幸福。

摩羯男寵妻代表3：瘦子（E.SO）

瘦子在公開場合多次稱妻子Jennifer為「我的女王」，展現對妻子的尊重與愛護。雖然低調，但看得出來外面0誹聞的瘦子真的是一個專情的好老公唷！

摩羯男寵妻代表4： 李李仁

李李仁與陶晶瑩結婚多年，感情依然甜蜜如初。李李仁經常在重要節日為妻子準備驚喜，例如手寫卡片、送花等，讓婚姻充滿儀式感。 他對家庭有高度責任感，曾表示：「家人是我最大的動力。」無論多忙，都會抽空陪伴孩子成長，參與家庭生活的點滴。之前第26屆台北電影獎頒獎，李李仁憑《周處除三害》刑警角色贏得最佳男配角，在接受媒體訪問時因為太想跟老婆分享自己的喜悅，在媒體面前打視訊給老婆分享喜訊，結果陶晶瑩因為正大素顏在遛狗，還當場超搞笑的不小心脫口說：「靠背喔。 」看得出兩個人的好感情太真實！

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