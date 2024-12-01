尪初戀突現身「小孩爸竟是自己老公」　江祖平瘋魔假自首真輕生！

記者黃庠棻／台北報導

江祖平在三立八點台劇《願望》中飾演的麗紅為了愛極盡使壞，老公黃少祺的初戀王樂妍現身後，江祖平就著魔似想把她除掉，不止找人安裝竊聽器要抓到王樂妍把柄，甚至逼她三天內消失，因為王樂妍小孩的父親，正是自己的老公黃少祺，沒想到江祖平氣極失控拿刀殺了王樂妍。

▲《願望》江祖平壞到瘋魔。（圖／三立提供）

近日，《願望》劇中黃少祺暗中調查，發現竟是自己老婆害了初戀王樂妍，決定忍痛要江祖平自首，喝下毒藥以死相逼，沒想到江祖平假裝認罪，被捕之際居然選擇跳崖輕生，為了愛走向自我毀滅的路。

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▲《願望》江祖平壞到瘋魔。（圖／三立提供）

而江祖平演活了麗紅這個角色，讓觀眾咬牙切齒，因為她壞事做盡，甚至將她改名「噁紅」，是近期網友們對她最重的批評，但也有站在麗紅這一邊的觀眾，他們表示蜜亞（王樂妍飾）為了奪回勝強，用了一堆綠茶手段，其實麗紅早就看出來，只是勝強不相信，硬要跟麗紅吵。

▲《願望》江祖平壞到瘋魔。（圖／三立提供）

江祖平表示平時自己也會看網友反應，看自己到底有多壞，她表示壞被批評本來就是正常的，但她還是要為麗紅這角色說話，坦言她做盡壞事都是為了愛，當然做每一件壞事都會自圓其說，直呼「因為所有真正的壞人做任何事情，都有其中的理由！」因為麗紅很怕所有的事情會影響到她的家庭，影響他的老公，而且突然一切都變成空。

▲《願望》江祖平壞到瘋魔。（圖／三立提供）

現今許多社會事件也看得到為了愛，而使用偏離正軌的方法處理，江祖平覺得要看合不合法，在合法的範圍內，那個就是道德的問題了。而對感情，江祖平表示自己不是激進派，而是用冷處理的方法，一切事情她最在乎的就是真相，她開玩笑說自己可以冷到南極。

▲《願望》江祖平壞到瘋魔。（圖／三立提供）

而這次演反派，江祖平每次遇到感情表情就很凶狠，她開玩笑說自己臉上沒有情緒時就會這樣，而這次網友從原來讚滿她演技，到最近開始針對這角色狠毒的留言，她很看透笑說「心臟夠強大才能演壞人啦，我本人不壞就好！」

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