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MMA紅毯／(G)I-DLE舒華辣爆了！開深V「北半球」全露　YOASOBI驚喜到場

記者吳睿慈／綜合報導

南韓音樂盛事「2024 Melon Music Awards」（甜瓜音樂獎）30日下午在韓登場，紅毯眾星雲集，連日本天團YOASOBI都受邀前來，ikura難得把瀏海旁分，清新可愛的造型現身，令粉絲驚呼「差點沒認出來」。場上BIBI、李泳知、aespa、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、Christopher、IVE、PLAVE、QWER、RIIZE、tripleS、TWS、YOASOBI、(G)I-DLE等團全出動，陣容看得粉絲眼花撩亂。

▲▼MMA紅毯／(G)I-DLE舒華辣爆了！開深V「白皙雪乳全露」。（圖／翻攝自MMA）

▲YOASOBI受邀到場。（圖／翻攝自MMA）

▲BIBI。（圖／翻攝自MMA）

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▲BIBI火辣現身。（圖／翻攝自MMA）

BIBI以歌曲〈栗子羊羹〉攻佔各大音樂排行榜，她穿著露出背與肩的繞肩禮服，火辣S曲線展露無遺，秀出高雅氣質，只是向來個性大剌剌的她，突然自爆「我沒剪腳指甲，好像不能給看！」反差萌笑翻所有人。

▲▼MMA紅毯／(G)I-DLE舒華辣爆了！開深V「白皙雪乳全露」。（圖／翻攝自MMA）

▲▼RIIZE、IVE接續登場。（圖／翻攝自MMA）

▲▼MMA紅毯／(G)I-DLE舒華辣爆了！開深V「白皙雪乳全露」。（圖／翻攝自MMA）

紅毯上眾星雲集，RIIZE穿著以黑色為主帶點白色點綴的服裝，展現清新的紳士感，台上率先用動作劇透表演舞台，接著女團IVE亮麗踏上舞台，所有人都把頭髮盤起，宛如6位人間洋娃娃，「我們今天準備的帥氣的舞台，希望可以一起享受今天的典禮。」謝謝粉絲一起度過2024年，希望下一年能度過幸運的一年。

▲▼MMA紅毯／(G)I-DLE舒華辣爆了！開深V「白皙雪乳全露」。（圖／翻攝自MMA）

▲▼(G)I-DLE舒華辣爆，胸前開深V白皙皮膚全露。（圖／翻攝自MMA）

▲▼MMA紅毯／(G)I-DLE舒華辣爆了！開深V「白皙雪乳全露」。（圖／翻攝自MMA）

還有新人團體TWS帶著青春氣息踏上紅毯，「很榮幸可以參加2024 Melon Music Awards，今天會帶來帥氣的舞台，請期待一下」，女團(G)I-DLE也在紅毯尾聲現身，5人皆以白色禮服為主，其中舒華服裝胸前設計深V開到腰間，甫現身就讓人直呼「辣到不行」、「眼睛不知道該看哪」，直播上萬名歌迷暴動，隊長小娟則劇透：「今天會帶來很棒的舞台！」令歌迷相當期待。

▲▼MMA紅毯／(G)I-DLE舒華辣爆了！開深V「白皙雪乳全露」。（圖／翻攝自MMA）

▲aespa壓軸踏上紅毯。（圖／翻攝自MMA）

接著Christopher、ATEEZ、張根碩等人現身，最後aespa壓軸踏上紅毯，Karina表示：「我們準備了很帥氣的舞台，希望也能期待我們今年的表演。」

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