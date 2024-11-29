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李易六月帶「小鬼生前最愛」上山！Junior帶新婚妻祭拜：Hey二嫂駕到

記者潘慧中／綜合報導

黃鴻升（小鬼）不幸於2020年猝逝，儘管已經離開人世4年，依然在好友心中佔有一席之地。28日適逢他的41歲冥誕，不少人都低調前往陽明山上的墓園祭拜。

▲小鬼離世4年了。（圖／翻攝自Instagram／aes_alien）

六月29日在Instagram限時動態上傳一張墓園照，帶了一瓶可樂和氣泡水上山，因為她記得這是黃鴻升最喜歡的飲料，「天氣很好，我們也好，一切都好，相信你也很好。」

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▲▼六月,李易。（圖／翻攝自Instagram／leeyi527）

▲六月、李易帶著小鬼生前最愛的飲料上山。（圖／翻攝自Instagram／leeyi527）

李易事後也轉發六月的限動，並感性寫下「你在每個人的心中都是不同方式的存在著」，夫妻倆似乎一起前去祭拜黃鴻升，顯見小鬼生前和兩人的好交情。

▲李易和小鬼情同兄弟。（圖／翻攝自Instagram／leeyi527）

不只六月和李易去祭拜黃鴻升，Junior（韓宜邦）也帶著6月剛登記結婚的老婆林萱瑜上山，前去墓園和小鬼打招呼，「Hey…二嫂駕到」，並在心中祝摯友生日快樂，「你生日，是個好日子。真的，是個好日子。」

▲▼Junior。（圖／翻攝自Instagram／juniorz_harn）

▲▼Junior帶林萱瑜上山祭拜小鬼。（圖／翻攝自Instagram／juniorz_harn）

▲▼Junior。（圖／翻攝自Instagram／juniorz_harn）

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小鬼, 黃鴻升, 六月, 李易, Junior

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