Sandy產後2個月「一家四口罕見同框」！現身信義區…看聖誕樹全被拍

記者潘慧中／綜合報導

Sandy（吳姍儒）2022年宣布和交往5年的王先生結婚，育有一對兒女，不時會和粉絲分享家庭生活。她29日凌晨難得在社群網站上傳一家四口的同框照，洋溢著幸福氛圍。

▲Sandy一家四口罕見同框。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



照片中，可以看到Sandy一家人在信義區看聖誕樹，她戴著棒球帽和口罩，身穿黑色上衣，一手抱著小女兒，一手拿起手機自拍；老公則是推著坐在推車裡的兒子，對著鏡頭比YA燦笑。

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▲Sandy一家人去信義區看聖誕樹。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



不只這樣，一家四口還一起欣賞了飄雪聲光秀，老公一手抱起兒子、一手試圖抓雪的模樣，全被Sandy拍了下來，並有感而發地寫下「Our favorite season」。

▲Sandy手機裡滿是孩子們的照片。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



Sandy坦言手機相簿都是孩子們的照片和影片，雖然兒女無法完全配合拍照，「但有拍到多少是多少，我就想盡力留下畫面，稀有、美好、珍貴、絕響…更重要的是真實；真實生活現在就是常常繞著他們轉，嗯，我蠻喜歡的。」

▲▼Sandy曝光私下的真實面貌。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



儘管手機裡已經幾乎沒有自己的美照，有的話只有「一頭亂髮」的自拍照，Sandy仍相當坦然，「畢竟這就是生活的樣貌，沒什麼好美化或加以改造的」，因為對她來說每一刻都很珍貴。