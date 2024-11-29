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76歲張小燕驚傳身體不舒服！　陶喆關心露口風…本人曬照親回現況

記者陳芊秀、葉文正／台北報導

歌手陶喆月初在台北小巨蛋舉行《Soul PowerⅡ》世界巡迴演唱會，票房秒殺見證其高人氣。他近日分享了一段影片，展示並感謝藝人朋友贈送的花籃，沒想到影片意外透露「綜藝教母」張小燕身體不舒服的消息。對此，本人親自回應自己的身體狀況。

▲▼陶喆PO演唱會後台影片，介紹贈花籃好友名人時，意外透露張小燕「身體不舒服」。（圖／翻攝自微博）

▲陶喆PO演唱會後台影片，介紹贈花籃好友名人時，意外透露張小燕「身體不舒服」。（圖／翻攝自微博）

陶喆PO影片，一一介紹演唱會送到現場的藝人、名人贈送的花籃，言談間透露與這些藝人名人的好交情。當他介紹到張小燕的花籃時，神情變得嚴肅，並說道：「小燕阿姨這個身體有點不舒服，所以祝小燕阿姨身體健康，然後早日康復。」同時他還雙手豎起大拇指送上祝福。

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▲▼陶喆PO演唱會後台影片，介紹贈花籃好友名人時，意外透露張小燕「身體不舒服」。（圖／翻攝自微博）

▲▼陶喆PO演唱會後台影片，介紹贈花籃好友名人時，意外透露張小燕「身體不舒服」。（圖／翻攝自微博）

▲陶喆關心張小燕身體祝福早日康復。（圖／翻攝自微博）

而張小燕現年76歲，時常關心參與演藝圈好友的活動，10月才現身出席蕭敬騰與Summer的婚禮，擔任證婚人，未料卻傳出健康出狀況，引發外界對她身體現況的關注。

面對外界關注，張小燕親自回應「ok了！放心」，並給《ETtoday星光雲》曬出與愛犬的合照，除了向外界報平安，也祝福感恩節快樂（11月28日）。而她雖然很想參加陶喆的演唱會，但因近期天氣變化大，導致長年氣喘宿疾嚴重發作，所幸目前情況已穩定恢復。

▲▼張小燕曬照報平安。（圖／張小燕提供）

▲張小燕曬照報平安。（圖／張小燕提供）

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