台灣隊遇接機騷亂！同班機網紅轟「英雄處罰大會」：副總統之外來幹嘛

記者黃皓瑋／綜合報導

台灣在世界12強棒球賽擊敗日本奪冠，引發全民沸騰，代表隊日前光榮返台，不料在機場卻碰上接機騷亂。和台灣隊搭同班機回台的百萬網紅中指通見狀，發文直言「原來是英雄處罰大會」，也質疑「不知道除了副總統之外的人來幹嘛」，引發網友討論。

▲中指通與台灣代表隊搭乘同班機返台。（圖／翻攝自IG／fingermaster56）



中指通日前飛往東京觀看世界12強棒球賽，回台時與台灣隊搭上同班機，他還在社群開心PO出「台灣隊長」陳傑憲的機上廣播。然而當台灣隊下飛機時，卻爆出接機現場混亂，有多位免稅店員工亂入與球員合照的亂象，對此中指通日前在Threads發文，直言：「你以為是英雄接機大會，原來是英雄處罰大會」。

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▲台灣隊返台遇上接機混亂場面。（圖／記者李毓康攝）



中指通質疑，既然都已經規劃要舉辦慶祝遊行，考量到機場的動線與維安，「不知道除了副總統之外的人來幹嘛」。中指通也表示，接機是「少數民眾可以第一時間迎接，並且近距離看見球員的時刻」，並以2004年籃壇巨星麥可喬丹（Michael Jordan）來台為例：「就跟當年喬丹快閃會的時候，晚上跟MJ去夜店爽的藝人一樣，特權階級親自告訴你什麼叫相對剝奪感。」

中指通的貼文一出，引發許多網友的共鳴，紛紛留言表示：「連球員的家人想找球員也是超混亂」、「那個維安真的是驚嚇程度」、「去接機還不如明年多進球場幫他們加油」。