王陽明私訊送鼓勵讚：Good job！林昱珉親回覆「對話截圖」曝光

記者劉宛欣／綜合報導

中華隊在12強棒球賽中奪冠，年僅21歲的「王牌投手」林昱珉的一舉一動也受到關注。不少名人在社群上歡慶，其中王陽明還特地私訊他給予鼓勵，而他也將私訊截圖曬出，並向對方表達了感激。

▲王陽明相當關注這次的12強棒球賽，還傳訊息給林昱珉。（圖／翻攝自王陽明、林昱珉IG）

12強棒球賽期間，王陽明也相當關注賽事，中華隊在東京打敗日本贏得冠軍當天，他就曾在Threads、IG開心曬出歡呼影片，影片中他裸上身，對著鏡頭開心叫喊「Holy Sh!t！世界冠軍！World Champions!baby what's up」，表達了激動的心情，隨後他還傳Instagram私訊給林昱珉，寫下「Good job」，附上了鼓掌的符號，林昱珉也回應「Thank you」，隨後將兩人對話曬出。

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▲林昱珉曬出與王陽明的對話截圖。（圖／翻攝自林昱珉Instagram）

除了王陽明以外，藝人邰智源也在社群開心發文表達祝賀與激動心情，直呼「台灣，沒有什麼辦不到的！」，不過卻引來中國網友留言吐槽：「棒球在國際的關注度並不高，很多國家並沒有在玩。」為此，邰智源也霸氣回嗆對方，「去玩你的7:0。」酸爆中國男足今年9月在世界盃亞洲區資格賽第3輪賽事以0比7慘敗一事。