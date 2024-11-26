真人迪士尼公主駕到！34歲朴寶英傳奇美照曝光　金秀賢搶女友惹怒唐老鴨

文／妞新聞

日前在新加坡舉行的「2024年迪士尼亞太區發布會」是什麼世紀聯動場合啦？除了迪士尼旗下的人氣角色米奇、米妮、唐老鴨、黛西「盛裝」出席，同時也邀請到即將在Disney+影音平台播出的韓劇主演陣容們一同現身歡慶，打造出前所未見的破次元壁同框畫面，就連私下互動都亮點不斷。

真人迪士尼公主駕到

34歲朴寶英傳奇美照曝光

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▲朴寶英為與朱智勛合演的新劇《照明商店》宣傳。（圖／IG@boyoung0212_official，下同）

擁有《Oh 我的鬼神君》 、《大力女子都奉順》、《某一天滅亡來到我家門前》、 《精神病房也會迎來清晨》等小螢幕代表作的韓劇女神「朴寶英」，為了宣傳最新與朱智勛合演的新劇《照明商店》，兩人與原作網漫作家姜草攜手現身會場，1990年出身、今年已經34歲的朴寶英更換上綴有層層透紗蛋糕裙擺的小洋裝，搭配甜美公主頭以及終極童顏美貌，一秒變身迪士尼公主！

▲朴寶英與粉絲互動。（圖／theqoo）

可以看到他她在個人IG曬出的照片中，朴寶英一左、一右勾著米奇、米妮，一起開心甜笑比愛心，站在中間毫無違和，彷彿本來就是迪士尼旗下的童話角色之一，本人更可愛的私下與粉絲透露：「今天因為是迪士尼，所以挑戰了一下迪士尼公主」，超萌、超美的美照連發，讓網友大呼：「根本是真人版」、「怎麼都不會老？」。

金秀賢橫刀奪愛？

唐老鴨氣噗噗引爆笑

▲金秀賢也曬出與唐老鴨、黛西合照。（圖／soohyun_k216）

另一組藝人也超吸睛，Disney+《山寨人生》的主角群金秀賢和曹寶兒也攜手現身，金秀賢一席全黑西裝正式又俐落，但在他IG限時動態曬出的照片中，現場似乎發生了小風波？金秀賢一手握著黛西的手、另一手親密摟肩，黛西則是一臉心花怒放合影，下一張「正牌男友」唐老鴨一怒之下衝出來擋住鏡頭，一場三角修羅場的爆笑畫面被瘋傳。

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