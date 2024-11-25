小優埋胸已婚男「認斷聯」！　捲小三風波「全不知情」吐委屈：一向大喇喇

記者孟育民／台北報導

38歲女星小優（游振宜）日前被周刊拍到埋胸已婚男攝影師，兩人甚至一同返家，疑似捲入別人婚姻，事後雖澄清僅是工作夥伴，但仍掀起惹議。她今（25日）出席好友LaLa蘇心甯的聯名記者會，強調目前已經斷聯，更不知情男方有婚姻，「現在單身很乾淨，沒有任何事情。」

▲小優力挺LaLa蘇心甯活動。（圖／品牌提供）

小優表示和對方是工作關係，並沒有任何情愫，不知男方早在7年前結婚並育有一女，老婆肚中還懷有二胎，感嘆以後交朋友要小心，更要檢查對方身分證，「當時就是工作的情況，我跟朋友的互動一向大喇喇，大家會誤會我，這也是我要去改進的，經由這件事情也學到教訓，公眾人物在外面行為舉止要小心，當時就是工作，我現在拍照都請女攝影師。」

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小優強調現在單身，目前就是先把身體調養好，吐委屈心聲：「我現在行蹤都非常的正常，完全很單純，很希望之前的新聞風波趕快過去，因為我要去祭改。」





▲▼小優澄清現在單身。（圖／品牌提供）



另外，小優先前捲入大根未婚生子風波，被對方控訴是爆料者，她對此無奈說：「我不可能去爆料的，我不知道他有沒有未婚生子，他自己個人的事情跟我是沒有關係的。」

她表示兩人從《大學生了沒》就認識，一直都很照顧對方，「我們也完全沒有任何的仇恨，其實也很意外他這次會這樣跟媒體講。」目前雙方已經解開誤會，自己也有和老闆吳宗憲通電話，吳宗憲反而安慰說：「有新聞總比沒新聞好！」讓她苦笑回：「不想要這種新聞！」